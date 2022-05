China notifica once muertes y 415 nuevos casos de covid-19, 401 locales

EFE

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este lunes once nuevas muertes a causa de la covid-19 y la detección de 415 nuevos positivos al coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 401 de ellos por contagio local.



Todos los fallecimientos se registraron en Shanghái, convertida desde hace un mes en el epicentro de los rebrotes en el país asiático y cuyos 26 millones de habitantes permanecen desde hace un mes en estricto confinamiento.



Las provincias con mayor número de casos de transmisión comunitaria fueron Shanghái (este, 322), Pekín (33), Cantón (sureste, 28) y Henan (centro, 14).



China, que aplica una severa política de "tolerancia cero" hacia el nuevo coronavirus, atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.



Las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 3.918 casos asintomáticos, 3.859 de ellos locales (la mayoría en Shanghái), aunque Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



Los 14 contagios restantes, hallados entre viajeros procedentes del extranjero, se detectaron en diversas regiones del país.



La Comisión Nacional de Sanidad detalló asimismo que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se dio de alta a 849 pacientes tras superar con éxito la covid.



El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 8.736, 529 de ellos en estado grave.



Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 220.040 personas y fallecieron 5.185 en el país.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 3,6 millones de contactos cercanos con infectados, de los cuales 401.851 continúan en observación.