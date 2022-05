Cómo China está utilizando barreras metálicas para luchar contra Covid

AP

China

Varios distritos de Shanghái colocaron barreras de metal el fin de semana pasado como parte de la batalla de la ciudad contra el brote de COVID-19, en una medida que provocó protestas y enojo de algunos residentes.

Trabajadores con equipo de protección blanco de pies a cabeza erigieron cercas de alambre de malla y láminas de metal para bloquear carreteras, comunidades residenciales e incluso las entradas de algunos edificios de apartamentos. A la mayoría de los 25 millones de residentes de la ciudad ya se les había impedido salir de sus hogares durante un cierre de un mes, aunque algunos vecindarios se han abierto desde entonces.

Las barreras se despliegan para garantizar el control del movimiento y, a menudo, dejan solo una pequeña entrada que se puede proteger fácilmente.

¿ES NUEVO EL USO DE CERCADOS O BARRERAS METÁLICAS?

Las barreras son nuevas en Shanghái, pero se han desplegado durante la pandemia en otras ciudades de China. Por ejemplo, a principios de 2020, algunos comités vecinales, el peldaño más bajo del gobierno local, erigieron vallas y láminas de metal en partes de Beijing para controlar los puntos de acceso a las casas. Wuhan, donde se informaron los primeros casos de COVID-19 en diciembre de 2019, también erigió barreras de metal en toda la ciudad.

La forma en que se han implementado varía. A veces, el gobierno instala cercas alrededor de manzanas enteras del vecindario, dejando solo una o dos entradas. En otros casos, construyen cercas frente a complejos residenciales individuales.

La valla también se ha desplegado ampliamente en las regiones fronterizas, incluso en Suifenhe, una ciudad en el noreste que limita con Rusia. Las barreras de metal bloquean calles enteras.

¿POR QUÉ LA GENTE PROTESTÓ EN SHANGHAI?

Shanghai no había erigido barreras de metal a gran escala durante los últimos dos años de la pandemia, y se enorgullecía de medidas más específicas que no dependían de los cierres. Eso cambió en el último brote, que está impulsado por la variante omicron BA.2 altamente transmisible. Las autoridades centrales impusieron un confinamiento en toda la ciudad que impidió que la gente pusiera siquiera “un pie fuera de la puerta”, según un eslogan ampliamente difundido.

Muchos residentes de Shanghai estaban molestos por las barreras que bloqueaban las entradas a sus edificios de apartamentos y algunos ciudadanos enojados hicieron circular videos en línea que mostraban las protestas. En un video verificado por AP, los residentes que salían de un edificio en el distrito Xuhui de Shanghái rompieron una valla de malla en la entrada principal y buscaron enojados al guardia de seguridad que creían que era responsable de levantarla.

Shanghai está utilizando un sistema escalonado en el que los vecindarios se dividen en tres categorías según el riesgo de transmisión. Los de la primera categoría se enfrentan a los controles más estrictos de la COVID-19 y son el objetivo principal de las barreras.

Sin embargo, algunos funcionarios vecinales en Shanghái pusieron barreras en áreas que no forman parte de la categoría más estricta. Un residente llamó a la policía para protestar por el cierre de caminos cerca de su edificio de apartamentos, diciendo que su residencia no formaba parte de la primera categoría. Él y otros dos residentes en su complejo de edificios trataron de impedir que los trabajadores erigieran las barreras de metal, pero un trabajador del comité vecinal los detuvo. El oficial de policía les dijo a los residentes que no tenían derecho a abandonar el apartamento, según el relato del hombre, que publicó en WeChat.

“Este profundo, profundo sentimiento de impotencia. ¿Quién puede decirme: hay alguna esperanza para este lugar?” el escribio. Se negó a ser nombrado.

¿SERAN ELIMINADOS?

En algunos casos, los residentes han tenido éxito en sus protestas.

En un complejo de apartamentos en el distrito Putuo de Shanghai, los residentes protestaron ferozmente después de que el comité residencial colocara un candado en U en la puerta de su edificio el 16 de abril.

“Fue muy repentino, sin previo aviso, y no fue solo el edificio. Cada lugar estaba bloqueado abajo. Bloqueó cualquier vía de escape”, dijo una residente de Shanghái que pidió ser identificada solo por su apellido, Zhang. “Si hubo algún accidente o incendio, es seguro que todos morirán”.

Los residentes del edificio llamaron a la policía y a la línea directa de la ciudad. El comité residencial cedió y colocó cinta adhesiva en la puerta, pero advirtió a los residentes que la destrucción de la cinta traería consecuencias legales, según un aviso que el comité envió a los residentes y que Zhang mostró a la AP.

En Beijing, se eliminaron muchas barreras después de que la ciudad no tuviera un brote importante durante los últimos dos años. Ahora, sin embargo, los complejos residenciales con casos positivos vuelven a ser atrincherados.