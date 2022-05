Los ucranianos abogan por el rescate de Mariupol; Rastreos avanzados rusos

Mstyslav Chernov / Yesica Fisch / AP

Járkov, Ucrania

Las fuerzas ucranianas lucharon pueblo por pueblo el sábado para contener un avance ruso a través del este del país, mientras que Naciones Unidas trabajaba para negociar una evacuación civil del último bastión defensivo en las ruinas bombardeadas de la ciudad portuaria de Mariupol.

Se estima que 100.000 civiles permanecen en la ciudad, y hasta 1.000 viven debajo de una planta siderúrgica en expansión de la era soviética, según funcionarios ucranianos. Ucrania no ha dicho cuántos combatientes hay también en la planta, la única parte de Mariupol que no está ocupada por las fuerzas rusas, pero Rusia calculó la cifra en unos 2.000.

Los medios de comunicación estatales rusos informaron el sábado que 25 civiles habían sido evacuados de la acería de Azovstal, aunque no hubo confirmación por parte de funcionarios de la ONU o de Ucrania. La agencia de noticias rusa RIA Novosti dijo que sacaron a 19 adultos y seis niños, pero no dio más detalles.

Video e imágenes del interior de la planta, compartidos con The Associated Press por dos mujeres ucranianas que dijeron que sus esposos están entre los combatientes que se niegan a rendirse allí, mostraban a hombres no identificados con vendajes manchados; otros tenían heridas abiertas o extremidades amputadas.

Un escaso personal médico estaba tratando al menos a 600 heridos, dijeron las mujeres, que identificaron a sus maridos como miembros del Regimiento Azov de la Guardia Nacional de Ucrania. Algunas de las heridas se estaban pudriendo con gangrena, dijeron.

En el video, los hombres dijeron que comen solo una vez al día y comparten tan solo 1,5 litros (50 onzas) de agua al día entre cuatro personas, y que los suministros dentro de las instalaciones sitiadas están agotados.

La AP no pudo verificar de forma independiente la fecha y la ubicación del video, que según las mujeres fue tomado la semana pasada en el laberinto de pasillos debajo de la planta.

Un hombre sin camisa parecía sentir dolor mientras describía sus heridas: dos costillas rotas, un pulmón perforado y un brazo dislocado que “colgaba de la carne”.

“Quiero decirles a todos los que vean esto: si no detienen esto aquí, en Ucrania, irá más allá, a Europa”, dijo.

En otros desarrollos:

— Se formaron colas en las gasolineras de Kiev, Dnipro y otras ciudades cuando Ucrania se enfrentó a la escasez de combustible debido a que Rusia destruyó su infraestructura de combustible y bloqueó los puertos, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso del viernes. Dijo que “no había soluciones inmediatas” a la escasez, pero esperaba que la situación mejorara en la próxima semana o dos.

— Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados enterrados en un bosque cerca del suburbio de Bucha en Kiev, dijo el jefe de la policía regional de Kiev. Los hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados el viernes, habían sido torturados antes de que les dispararan en la cabeza, escribió Andriy Nebytov en Facebook. Funcionarios ucranianos han alegado que las tropas rusas en retirada llevaron a cabo asesinatos masivos de civiles en Bucha.

— El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo en una entrevista que los negociadores rusos y ucranianos hablan “casi todos los días”. Sin embargo, dijo a la agencia de noticias estatal china Xinhua, “el progreso no ha sido fácil”.

— Se disparó contra dos autobuses enviados para evacuar a los residentes de la ciudad oriental de Popasna y se perdió el contacto con los organizadores, dijo el alcalde Nikolai Khanatov: “Sabemos que (los autobuses) llegaron a la ciudad y luego fueron atacados por un sabotaje enemigo. y grupo de reconocimiento.

— Un ataque con cohetes rusos destruyó la pista del aeropuerto en Odesa, la tercera ciudad más poblada de Ucrania y un puerto clave del Mar Negro, dijo el ejército ucraniano.

Obtener una imagen completa de la batalla que se desarrolla en el este de Ucrania ha sido difícil porque los ataques aéreos y los bombardeos de artillería han hecho que sea extremadamente peligroso para los reporteros moverse. Además, tanto Ucrania como los rebeldes respaldados por Moscú han introducido estrictas restricciones para informar desde la zona de combate.

Pero los analistas militares occidentales sugirieron que la ofensiva de Moscú en la región de Donbas, que incluye a Mariupol, iba mucho más lenta de lo planeado. Hasta ahora, las tropas rusas y los separatistas parecen haber logrado avances menores en el mes desde que Moscú dijo que concentraría su fuerza militar en el este.

Numéricamente, la mano de obra militar de Rusia supera ampliamente a la de Ucrania. En los días previos al comienzo de la guerra, la inteligencia occidental estimó que Rusia había apostado cerca de la frontera hasta 190.000 soldados; El ejército permanente de Ucrania asciende a unos 200.000, repartidos por todo el país.

Sin embargo, en parte debido a la tenacidad de la resistencia ucraniana, EE. UU. cree que los rusos están “al menos varios días por detrás de lo que querían estar” mientras intentan rodear a las tropas ucranianas en el este, dijo un alto funcionario de defensa de EE. UU. que habló bajo condición de anonimato para discutir la evaluación del ejército estadounidense.

Con mucha potencia de fuego aún en reserva, la ofensiva de Rusia aún podría intensificarse y superar a los ucranianos. En general, el ejército ruso tiene un personal estimado de 900.000 en servicio activo. Rusia también tiene una fuerza aérea y una armada mucho más grandes.

Cientos de millones de dólares en asistencia militar han llegado a Ucrania desde que comenzó la guerra, pero los vastos arsenales de Rusia significan que las necesidades de Ucrania son casi inagotables.

Los funcionarios de Mariupol han descrito una grave escasez de alimentos, agua y medicinas. El portavoz humanitario de la ONU, Saviano Abreu, dijo que la organización mundial estaba negociando con las autoridades de Moscú y Kiev, pero que no podía proporcionar detalles sobre el esfuerzo de evacuación en curso “debido a la complejidad y fluidez de la operación”.

“En este momento, hay compromisos continuos de alto nivel con todos los gobiernos, Rusia y Ucrania, para asegurarse de que puedan salvar a los civiles y apoyar la evacuación de civiles de la planta”, dijo Abreu a AP. No confirmó el video publicado en las redes sociales que supuestamente muestra vehículos con la marca de la ONU en Mariupol.

Ucrania ha culpado del fracaso de numerosos intentos de evacuación anteriores a los continuos bombardeos rusos.

La ferocidad de la lucha ha dejado atónito al mundo. En Estados Unidos, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, se emocionó el viernes cuando habló sobre la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Es difícil ver lo que está haciendo en Ucrania, lo que están haciendo sus fuerzas en Ucrania, y pensar que cualquier individuo ético y moral podría justificar eso”, dijo Kirby, un contralmirante retirado, a los periodistas. “Es difícil mirar algunas de las imágenes e imaginar que cualquier líder maduro, serio y bien pensado haría eso. Entonces, no puedo hablar con su psicología. Pero creo que todos podemos hablar de su depravación”.

Para aquellos en la planta siderúrgica de Mariupol, una vasta red subterránea de túneles y búnkeres ha brindado seguridad contra los ataques aéreos. Pero la situación se ha vuelto más grave después de que los rusos arrojaron "destructores de búnkeres" y otras bombas en la planta, dijo el alcalde el viernes.

Las mujeres que dijeron que sus maridos están en la planta con el Regimiento Azov dijeron que temían que los soldados fueran torturados y asesinados si los dejaban atrás y los capturaban.

El Regimiento Azov tiene sus raíces en el Batallón Azov, que fue formado en 2014 por activistas de extrema derecha al comienzo del conflicto separatista en el este de Ucrania. Rusia se ha referido al pasado del regimiento al intentar justificar la invasión.