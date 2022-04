Joe Biden: Rusia debe dejar de hacer amenazas "ociosas" sobre armas nucleares

AFP

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el jueves a Moscú por hacer afirmaciones "ociosas" sobre el posible uso de armas nucleares en el conflicto de Ucrania, y dijo que esas aseveraciones mostraban la "desesperación" de Rusia.

"Nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de usarlas. Es irresponsable", dijo Biden.

Biden dijo el jueves que Estados Unidos no permitirá que Rusia use el "chantaje del gas" para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania.

"No permitiremos que Rusia intimide o chantajee para eludir estas sanciones. No permitiremos que use su petróleo y gas para evitar las consecuencias de su agresión", afirmó Biden.

Joe Biden pidió el jueves al Congreso 33,000 millones de dólares más para Ucrania, diciendo que este apoyo "no es barato", pero que Washington no puede "permanecer al margen" frente a las "atrocidades y agresiones" de Rusia.

"No estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa", dijo Biden, y señaló que Estados Unidos ya ha suministrado a Ucrania 10 sistemas de armas antitanqui por cada tanque que Rusia ha enviado al país.