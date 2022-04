Los abogados de Johnny Depp contradicen las acusaciones de Amber Heard

AFP

Madrid

Los abogados de Johnny Depp contradijeron este miércoles la versión de Amber Heard que asegura haber sido víctima de violencia doméstica por parte de su exmarido en 2016, pocos días antes de solicitar el divorcio.

La expareja se acusa mutuamente de difamación durante un juicio en Fairfax, cerca de Washington, por una columna publicada en el Washington Post en 2018.

En ella Amber Heard se describía como una "víctima de violencia doméstica" acosada por la sociedad tras romper el silencio dos años antes.

En su artículo de opinión, la actriz de 35 años no nombra a Johnny Depp, de 58, con quien se casó en 2015.

Pero menciona los cargos de violencia doméstica que presentó contra él en 2016.

La jornada del miércoles giró en torno al 21 de mayo de 2016. Esa noche, Amber Heard afirma que el actor de "Piratas del Caribe" le tiró un teléfono móvil a la cara.

La policía intervino por la noche pero no redactó un informe.

Días después, ella se personó en la corte de Los Ángeles con un hematoma en la cara para solicitar una orden de alejamiento e iniciar los trámites de divorcio.

Pero Isaac Baruch, un viejo amigo de Johnny Depp que residía en el edificio de la pareja en Los Ángeles, dijo en el estrado que nunca vio señales de violencia.

El día después de la supuesta agresión, se encontró con Amber Heard en el pasillo.

"Ella me dijo 'me tiró un teléfono y me alcanzó'", explicó el artista, amigo desde 1980 del actor, quien pagaba su alquiler y parte de sus gastos.

"Miré su frente, el lado de la cara, la mejilla, el cuello, el otro lado de la cara, y no vi nada", dijo, asegurando que la había besado en la mejilla a la que supuestamente le lanzó el teléfono sin que ella reaccionara.

El 23 de mayo volvió a cruzarse con ella y no notó "rojeces, ampollas, hematomas, cicatrices", explica, y asegura haberla visto entrar en el apartamento con una maquilladora que trabaja para el matrimonio.

Cuatro días después se enteró por la prensa que la actriz pidió el divorcio viendo fotos suyas "con esta marca marrón en la cara", dijo.

Según él, el 3 de junio Amber Heard le comentó: "Le dije a Johnny que no quería nada. Fueron los abogados los que me empujaron a hacer todo esto".

Los abogados de Johnny Depp dicen que Amber Heard acusó a su esposo de golpearla en venganza porque él le dijo que tenía la intención de divorciarse.