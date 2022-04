Científicos de Puerto Rico urgen uso de mascarilla para combatir la covid-19

EFE

La Coalición Científica de Puerto Rico recomendó varias medidas sanitarias, entre ellas, el uso de mascarillas para disminuir la tasa de positividad de casos de la covid-19 en la isla debido al linaje BA.2 de la variante ómicron.

Según detalló la Coalición en un comunicado de prensa este miércoles, la tasa de positividad se ubica hoy en 8,8 %, aunque el portal de estadísticas de la covid-19 del Departamento de Salud indica que alcanzó el 10,36 %.

El pasado 10 de marzo, esta tasa se ubicaba en 3,66 %, según refleja el portal de la agencia sanitaria.

Este aumento tan notable en menos de un mes provocó a la Coalición brindar su voz de alerta ante el miedo de que la tasa de positividad siga avanzando en el receso de Semana Santa la próxima semana y en cuyo tiempo miles personas abarrotan hospederías y playas.

Y, de acuerdo con Kenira Thompson, co-presidenta de la Coalición Científica de Puerto Rico, aunque la presencia en la isla del linaje BA.2 de la variante ómicron no se detectó a principios de enero de este año, ya predomina.

Ante ello, el grupo de científicos enfatizó que el uso de mascarillas continúa siendo la pieza primordial para protegerse del contagio del virus, específicamente en espacios cerrados que ofrecen servicio al público.

No obstante, estos expertos indicaron que en espacios abiertos no se requerirá el uso de mascarillas, con excepción de eventos multitudinarios y que será opción de las personas utilizar la mascarilla o no en espacios abiertos.

Sin embargo, el uso de mascarillas será recomendado en todo lugar o servicio de transporte, así como en locales de cuidado prolongado, cárceles, instituciones médicas e institutos académicos en todos los niveles.

Asimismo, se recomendó el uso de mascarillas y evidencia de vacunación en eventos de más de 1.000 personas en espacios cerrados.

Mientras, en eventos al aire libre de más de 500 personas deben ser evaluados por el Departamento de Salud.

En cuanto al aforo en restaurantes y locales para eventos, se recomienda permanecer con flexibilizaciones en medidas de aforo y autorizar el 100 % con uso de mascarillas.

En el caso de mandatos de vacunación, la Coalición Científica entiende que deben mantenerse, mediante Orden Ejecutiva u Orden Administrativa, al menos, para diversos grupos, entre ellos, los estudiantes de 5 años en adelante.

"Los mandatos de vacunación escolar y universitaria a personal docente, no docente, contratistas y estudiantes son la herramienta más importante para mantener abierto el sistema educativo. Por lo tanto, se deben mantener de 5 años en adelante", enfatizó.

Igualmente, recomendaron integrar en los requisitos de vacunación a estudiantes mayores de 16 años.

Y aunque el 86,4 % de la población apta se ha vacunado, el grupo de científicos se mostró preocupado de que solo el 45 % de los habitantes no ha recibido su primera dosis de refuerzo.