Chernobyl, ¿una bomba de tiempo en riesgo?

Seth Borenstein | AP News

Chernóbil, Ucrania

El reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó en 1986, provocando el peor desastre nuclear civil de la historia. Ubicada en el norte de Ucrania, la central eléctrica nuclear ahora está bajo control ruso.

Cuando los combates por la invasión rusa de Ucrania provocaron cortes de energía en el sistema de enfriamiento crítico en la planta de energía nuclear cerrada de Chernobyl, algunos temieron que el combustible nuclear gastado se sobrecalentara.

No obstante, los expertos nucleares dicen que no hay peligro inminente porque el tiempo y la física están del lado de la seguridad.

Debido a que las barras de combustible se han estado enfriando durante más de 20 años, no es una situación como la del desastre nuclear de Fukushima de 2011 o incluso como la fusión original de Chernobyl hace casi 36 años, dijeron varios expertos en energía nuclear a The Associated Press.

La Agencia Internacional de Energía Atómica también dijo que "no ve un impacto crítico en la seguridad" en la planta, que fue el lugar del peor accidente nuclear del mundo en abril de 1986.

¿QUÉ PASÓ EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN CHERNOBYL?

El operador de la red eléctrica ucraniana Ukrenerho dijo que se cortó la energía en todas las instalaciones de Chernobyl y que los generadores diésel tienen combustible durante 48 horas.

Sin energía, los "parámetros de seguridad nuclear y radiológica" no se pueden controlar, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que la planta, que fue ocupada por las fuerzas rusas antes de la invasión del 24 de febrero, "perdió todo el suministro eléctrico", y pidió a la comunidad internacional "que exija urgentemente a Rusia que cese el fuego y permita que las unidades de reparación funcionen para restaurar el suministro de energía”.

El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, subrayó que el líder ruso, Vladimir Putin, se había "comprometido a garantizar la seguridad de los sitios nucleares en Ucrania" en su llamada telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, el domingo.

¿CUÁL FUE EL MAYOR MIEDO EN LA ÚLTIMA CRISIS?

La planta de Chernobyl, que cerró en 2000, tiene barras de combustible que contienen 230 kilogramos (500 libras) de uranio y están sumergidas en agua a una profundidad de al menos 15 metros (49 pies), con un sistema de enfriamiento activo, dijo Frank von Hippel, un Físico de la Universidad de Princeton que cofundó el Programa de Ciencia y Seguridad Global.

La preocupación general era que el corte de energía haría que los generadores de respaldo del sistema de enfriamiento se detuvieran, las barras de combustible radiactivo se calentarían y hervirían el agua que también ayuda a enfriarlas, elevando la temperatura a 800 grados Celsius (1,470 grados Fahrenheit), y provocando un incendio.

Pero eso es "bastante improbable en la situación porque el combustible es muy frío", dijo Edwin Lyman, director de seguridad de energía nuclear en la Unión de Científicos Preocupados.

Incluso en el peor de los casos improbables, las 2.000 piezas de ensamblaje de combustible en la piscina de aguas profundas de Chernobyl tardarían "semanas o meses" en evaporarse, agregó von Hippel.

Dicho calentamiento sería "muy lento, si alguna vez llega allí", dijo, calculando que la piscina tardaría "alrededor de 40 días en secarse".

En circunstancias normales, las barras de combustible de enfriamiento pierden una gran cantidad de energía y radiactividad, por un factor de 10, cada siete días, dijo Patrick Regan, profesor de física nuclear en la Universidad de Surrey.

Dijo que el escenario actual no era como el derretimiento de Chernobyl en 1986 o el desastre en la planta de Fukushima con barras de combustible tan frescas y calientes “que necesitas mantener el agua fluyendo continuamente”.

Después del desastre de Fukushima, que fue causado por un terremoto y un tsunami, el gobierno ucraniano encargó un estudio para analizar el potencial de fusión desde la pérdida de energía hasta el enfriamiento de las varillas.

El estudio encontró que no sería posible que el agua de refrigeración alcanzara la temperatura de ebullición y que las barras de combustible no quedarían descubiertas para iniciar una fusión real, dijo Lyman.

LA FÍSICA DE LAS BARRAS DE COMBUSTIBLE DE REFRIGERACIÓN

Cuando las barras de combustible se gastan después de generar energía, todavía tienen mucha radiactividad interna y todavía están calientes. La descomposición radiactiva interna emite calor y permanece en las barras de combustible durante decenas de miles de años, por lo que pueden calentarse más a menos que se haga algo para enfriarlas, dijo Regan.

Las varillas se colocan en piscinas o estanques de enfriamiento donde tanto el agua como un sistema eléctrico activo las enfrían con una bomba de intercambio de calor.

“Tan pronto como detenga el refrigerante, tan pronto como detenga el mecanismo para eliminar el calor, (la temperatura) aumentará”, dijo Regan.

Eventualmente, en la mayoría de las plantas, la radiactividad y el calor disminuyen lo suficiente como para que eventualmente se cambie de enfriamiento por agua a enfriamiento por aire.

NO HAY PELIGRO INMEDIATO VISTO

La Autoridad Sueca de Seguridad Radiológica estima que un corte de energía en Chernobyl no provocará ninguna emisión radiológica en las próximas dos semanas.

“Los estanques de almacenamiento de combustible también son muy profundos y es probable que el agua tarde semanas en hervir, incluso sin las bombas de enfriamiento activas. Con suerte, esto debería permitir suficiente tiempo para que se restablezca la energía de los sistemas de enfriamiento”, dijo Mark Wenman, un experto en energía nuclear del Imperial College London.

El OIEA, que es el organismo de control nuclear de la ONU con sede en Viena, dijo que no vio un impacto crítico en la seguridad de Chernobyl porque podría haber una "eliminación efectiva del calor sin necesidad de suministro eléctrico" del combustible nuclear gastado en el sitio.

Lyman y otros dijeron que estaban más preocupados por el daño potencial a los sistemas de enfriamiento y otros problemas en las otras cuatro plantas de energía nuclear en operación de Ucrania, en lugar del sitio desaparecido de Chernobyl.

En 2017, Chernóbil consiguió un nuevo sistema de contención de 2.000 millones de euros para pasar por encima del antiguo sarcófago.

OTRAS PREOCUPACIONES

El estudio posterior a Fukushima planteó problemas sobre la generación y acumulación de gas hidrógeno a partir del proceso de enfriamiento, que se elimina con un sistema electrónico, dijo Lyman.

La preocupación es que el gas explosivo puede acumularse más sin el sistema de ventilación y generar peligros, incluidas chispas cuando se vuelve a encender la electricidad, si alguna vez se detiene.

Otro problema es que la falta de electricidad significa que el sistema de monitoreo de la OIEA, para seguridad y protección, quedará cegado, dijo Lyman.

“No es solo el enfriamiento de las piscinas, sino que se han perdido todos los sistemas de monitoreo de radiación fuera del sitio”, dijo Lyman. “El OIEA ya no tiene cámaras”.

Describió la situación general como mala, pero dijo que no es una emergencia inmediata. Hay capas de seguridad que ayudan, pero la falta de potencia elimina algunas de ellas.

“Está cojeando con una especie de menor resistencia”, dijo Lyman. “Entonces, si sucede algo más, hay menos margen”.

Dado que los expertos dicen que una gran liberación radiactiva está a semanas o meses de distancia, si acaso, la mayor consecuencia del corte de energía o el ataque a las plantas nucleares en la guerra es el miedo, dijo Emma Claire Foley, investigadora de políticas sobre la política nuclear de EE. UU. y Rusia. .

“La gente escucha 'Chernobyl' y piensa en 'desastre nuclear'”, dijo Foley. “Sí causa miedo. Y causa una sensación de incertidumbre”.

Si sucediera algo malo, el vecino de Ucrania, Bielorrusia, un aliado de Rusia, “debería estar más preocupado que nadie” debido a su proximidad al sitio de Chernobyl, dijo el profesor de ingeniería nuclear de la Universidad del Sur de California, Najmedin Meshkati. La frontera con Bielorrusia está a menos de 10 millas de Chernóbil, mientras que la capital ucraniana de Kiev está a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la planta.

“Bielorrusia recibió la peor parte del impacto de Chernobyl” por la nube radiactiva liberada en 1986, dijo, y agregó que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, debería “tomar la iniciativa para rogarle al señor Putin que detenga las operaciones militares en torno a Chernobyl”.