¡Primero el amor! Pareja de combatientes de Ucrania decide casarse ante incertidumbre del conflicto con Rusia

Un pareja de combatientes ucranianos decidieron casarse en la línea de defensa, después de más de dos décadas juntos, porque “nadie sabe qué pasará mañana”.

La agencia Associated Press publicó un video en el que se le escucha a Lesia Ivashchenko, la novia, expresar que tomaron la decisión porque no saben sin continuarán juntos para siempre.

“¿Quién sabe qué pasará mañana? Decidimos que debíamos casarnos frente al Estado, frente a Dios", manifestó Ivashchenko, quien abandonó su trabajo para enlistarse a los grupos militares que pelean a las afueras de Kiev y reencontrarse con su amado.

Junto a sus compañeros de filas y ante Dios, ayer se dieron el sí acepto en un altar improvisado en la línea de defensa.

Con sus uniformes militares, la novia portando además un velo corto y un ramo de flores, la pareja caminó de la mano hasta quien presidió la ceremonia, mientras el resto de los militares los recibían con pétalos de flores.

No fue hasta ese momento que vio a su compañero, Valerii Fylymonov, de quien había estado separada desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

“Por supuesto que estoy feliz, primero porque estamos vivos, porque mi esposo está vivo y está conmigo”, agregó la novia al reencontrase con su hoy esposo. La pareja piensa que su hija, ya adulta, también se siente feliz de que hayan tomado la decisión luego de 22 años juntos.

