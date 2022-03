Un barco encalla en el sur de Florida con más de 150 migrantes haitianos

Más de 150 migrantes haitianos llegaron este domingo cerca de una exclusiva zona de recreo de Cayo Largo, en el sur de Florida (EE.UU.), a bordo de un barco de medianas dimensiones que se encalló por la poca profundidad del mar en la zona, según las autoridades.

"Las tripulaciones están respondiendo a una supuesta aventura migratoria frente a #OceanReef. El barco está encallado con #CoastGuard y equipos de rescate de agencias asociadas en la escena", informó en Twitter la Guardia Costera del séptimo distrito estadounidense.

Según el portavoz Adam Linhardt de la Oficina del Alguacil del condado de Monroe, citado por el Miami Heradl, entre 150 y 200 personas permancecían a bordo del barco cuando se detuvo en las aguas poco profundas de Ocean Reef Club, pasadas las 13:00 hora local de hoy.

El área de Ocean Reef Club, una marina privada con campo de golf, se está convirtiendo en un lugar común para que grandes grupos de inmigrantes haitianos lleguen al sur de la Florida, destaca hoy el rotativo.

Este sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un "velero haitiano" en Anguilla Cay, un islote perteneciente a las Bahamas, con 127 personas a bordo que realizaban "un viaje inseguro", según las autoridades.

En enero pasado, la misma entidad federal interceptó cerca de los Cayos de Florida otra embarcación que navegaba sobrecargada con 176 haitianos a bordo, diez de los cuales tuvieron que ser hospitalizados por presentar síntomas de deshidratación.

Desde el pasado 1 de octubre de 2021 (inicio del año fiscal 2022), las cuadrillas de la Guardia Costera han interceptado a 993 haitianos, en comparación con los 1,527 registrados en el año fiscal de 2021.

"El aumento de las patrullas está deteniendo estos viajes inseguros antes de que se pierdan vidas en el mar", escribió en la red social el séptimo distrito de la entidad federal del sureste estadounidense.

#HappeningNow @USCG crews are responding to a suspected migrant venture off #OceanReef. The vessel is aground w/ #CoastGuard & partner agency rescue crews on scene. Updates will happen as more info. becomes available. @mcsonews @MiamiDadeFire @MyFWC @BiscayneNPS @CBPAMORegDirSE pic.twitter.com/D0uF712KMt