El autor de "Omara" prepara un documental animado sobre la historia de Cuba

El cineasta estadounidense Hugo Pérez, que compite por un premio en el Festival de Cine de Miami con un documental dedicado a la cantante cubana Omara Portuondo, prepara un documental animado sobre la tumultuosa historia de Cuba desde 1868 a nuestros días.

En una entrevista con Efe, Pérez, nacido en Nueva York en el seno de una familia cubana, criado en Miami y en la actualidad residente en Brooklyn, revela algunos de los proyectos que tiene entre manos después de "Omara", aunque sin dar muchos detalles, una actitud coincidente con la de la cantante en el documental.

"Omara tiene sus misterios", dice Pérez para explicar que a la cantante de 91 años, una de las leyendas vivientes de la música cubana, con una carrera que incluye haber pertenecido al cuarteto Las D'Aida y a Buena Vista Social Club, "no le gusta hablar demasiado de las cosas que le han pasado".

"A este punto nadie va a revelar nada", responde cuando Efe le pregunta al respecto.

Pero el "sufrimiento" de Omara se siente cuando canta, dice Pérez, quien explica que estructuró el filme como un musical para que dominaran las actuaciones de la cantante por encima de las opiniones de personas allegadas o conocedoras de su obra.

No obstante, aparecen en este documental que sigue a Omara por México, Tokio, Nueva York y La Habana otros músicos como Diego el Cigala, Chucho Valdés, Roberto Fonseca y Arturo O'Farril.

Fue Ariel, el único hijo de la cantante, el que le propuso a Pérez que hiciera una película sobre su madre cuando el cineasta los visitó en La Habana por un proyecto acerca de los beisbolistas cubanos que jugaron en las ligas para afroamericanos en EE.UU., como fue el caso del padre de la cantante, Bartolomé Portuondo.

"Lo pensé una noche y le dije que sí", recuerda Pérez, quien pensó que una figura a la altura de Edith Piaf o Ella Fitzgerald merecía un documental.

Pérez se planteó como objetivo que el espectador conociera la personalidad de Omara a través de sus canciones tras darse cuenta de que eso era lo que prefería la "diva" de la música cubana, ganadora de un Grammy Latino en 2009 y de un premio especial Grammy Latino a la trayectoria en 2019, además de otras muchas distinciones, incluida la Medalla de las Bellas Artes de España.

"Ella se ha entregado completamente a su arte, ha hecho todo lo que tenía que hacer para poder cantar", subraya Pérez, quien estrenó mundialmente "Omara" en un festival de cine documental en Nueva York a fines de 2021.

Ahora hará dos presentaciones de "Omara", el lunes 7 y el sàbado 12 de marzo, en el Festival Internacional de Miami, una ciudad donde -él lo sabe- hay personas que no perdonan a la cantante el haber seguido en Cuba y no irse al exilio como otros artistas.

De la cantante de "Veinte años" o "Échame a mí la culpa" dice que es una persona "muy sencilla" y ha sido "buenísima" con él, tanto que cuando la visita en La Habana lo trata como otro miembro más de su familia.

Producido por Dana Kuznetzkoff y Frida Torresblanco, "Omara" es una documental intimista sobre una mujer con siete décadas de carrera y un peso equivalente en la música cubana.

Sobre "Vida", la gira de despedida internacional que Omara Portuondo anunció en febrero, Pérez dice que está lúcida y bien, pero obviamente no puede "seguir como antes".

"Para mí cantar es vivir, es mi forma de vida", dijo Omara al anunciar que volverá a los escenarios del mundo.

En la misma línea, Pérez dijo a Efe que "el cine es un vicio", algo que pone por delante de muchas otras cosas, porque es lo que le gusta hacer.

El cineasta tan solo dijo de su proyecto de documental sobre la historia de Cuba desde el inicio del proceso para independizarse de España que tratará de lo que significó "Patria o muerte", el lema de la revolución, y también del fenómeno "Patria y vida", la canción que acompañó las protestas contra el Gobierno de julio de 2021.

Pérez es autor o coautor de documentales como "Once Upon a Time in Uganda" y "Neither Memory nor Magic", entre otros trabajos cinematográficos.