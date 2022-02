Embajada de EEUU en Kiev ordena que su personal no esencial salga de Ucrania

Estados Unidos ordenó el sábado a todo su personal no esencial de la embajada de Kiev que salga del país debido a la amenaza de una invasión rusa.

El Departamento de Estado "ordenó la salida de los empleados de la embajada de Kiev que no atienden las emergencias" en la sede diplomática, debido a "una potencial acción militar rusa importante" en la frontera, informó la embajada en Twitter.

"Los ciudadanos estadounidenses en Ucrania tienen que ser conscientes del hecho que el gobierno no podrá evacuarlos" en caso de ofensiva rusa, que puede "empezar en cualquier momento y sin aviso", según la misma fuente en su página web.

El viernes, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo más rápido posible, un llamamiento que luego hicieron otros países, como Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Canadá o Japón.

