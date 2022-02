Figueres sigue a la cabeza en elecciones en Costa Rica

AP

Costa Rica

El expresidente costarricense José María Figueres mantenía la ventaja tras los comicios generales del domingo en Costa Rica mientras el país centroamericano parecía encaminado a una segunda vuelta electoral en abril.

Figueres, quien fue presidente del país entre 1994 y 1998, obtuvo el 27,3% de los votos en los resultados preliminares que dio a conocer este lunes el Tribunal Supremo Electoral, con el 88% de los votos escrutados. Figueres es el candidato del Partido de Liberación Nacional. El exmandatario es muy conocido entre los votantes de Costa Rica. Su padre fue el tres veces presidente José Figueres Ferrer, probablemente la figura política más importante del país del siglo pasado.

El actual candidato ha sido cuestionado por una consultoría de 900.000 dólares que recibió después de su presidencia de la empresa de telecomunicaciones Alcatel mientras competía por un contrato con la compañía eléctrica nacional. Nunca fue acusado de ningún delito y negó haber actuado mal.

Rodrigo Chaves, quien obtuvo el segundo lugar de manera inesperada, logró el 16,7% de los votos para su partido Progreso Socialdemócrata. El economista de 60 años educado en Estados Unidos ha sido acusado de acoso sexual por dos mujeres durante su carrera como exejecutivo del Banco Mundial. Las mujeres lo acusaron de realizar comentarios inapropiados sobre sus relaciones y su apariencia.

Chaves fue degradado por el Banco Mundial antes de irse. El tema jugó un papel en las campañas de las primarias, pero ganó apoyo debido a sus críticas al muy impopular presidente saliente Carlos Alvarado. Chaves se desempeñó durante siete meses como ministro de Hacienda en la administración de Alvarado entre 2019 y 2020, y renunció por diferencias sobre cómo manejar el déficit de gastos del país.

Había 25 candidatos presidenciales compitiendo en la carrera electoral del domingo, y debido a que ninguno de ellos parecía obtener al menos el 40% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 3 de abril entre los dos primeros lugares.

Después de Figueres y Chaves, en los resultados siguió Fabricio Alvarado, quien perdió ante el presidente Carlos Alvarado hace cuatro años, con el 15% para su partido Nueva República. La ex vicepresidenta Lineth Saborío de Unidad Social Cristiana tenía el 12,4% y Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista tenía el 12,3%.

Los costarricenses también eligieron una nueva Asamblea Nacional en las elecciones del domingo, que se llevaron a cabo días después de que el fiscal general del país presentara documentos que buscan levantar la inmunidad del presidente saliente Alvarado para que pueda enfrentar la justicia.

Los costarricenses están frustrados por el alto desempleo, los recientes escándalos de corrupción pública y otra oleada de infecciones por COVID-19. Las nuevas infecciones rondan las 6,000 por día en el país de cinco millones.

Los centros de votación registraron movimiento desde el domingo por la mañana cuando algunos costarricenses intentaron vencer a las multitudes típicas del último día. Las filas de votantes duraron toda la jornada.

Karla Delgado, una docente de 34 años, dijo a The Associated Press que le preocupa la gran cantidad de contagios de COVID-19 pero no podía evadir su deber ciudadano de votar. “Creo que con una mascarilla y como todos estamos bien vacunados, vale la pena salir y participar de esta fiesta democrática”.

“Yo esperaba menos gente en la mañana porque uno trata de evitar las filas, pero por lo visto mucha gente pensó lo mismo y se vino a votar temprano”, dijo a AP Carlos Rodríguez, un pensionado de 68 años que sufragó en un centro de San José.