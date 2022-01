Revelan rol que habría jugado senador haitiano detenido en Jamaica en magnicidio de Moise

AP

Puerto Príncipe, Haití

Ayer la Policía Nacional de Haití informó que John Joel Joseph, exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, fue detenido en Jamaica.

Sin embargo, tanto la policía haitiana como la jamaiquina, no revelaron más información sobre el caso, con el portavoz Gary Desrosiers limitándose a confirmarle a The Associated Press (AP) que Joseph estaba bajo custodia.

Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia.

Lindsay precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles.

No obstante, un informe policial aún no publicado, que fue obtenido por la AP, citó a varias fuentes diciendo que Joseph tenía varios vínculos con el ataque, y al menos uno lo identificaba entre los líderes.

Las fuentes dijeron que Joseph pagó en efectivo los autos de alquiler que usaron los atacantes y se había reunido con otros sospechosos antes del asesinato, incluido Christian Emmanuel Sanon, un empresario y pastor evangélico haitiano que había expresado su deseo de liderar su país.

Los asociados también han sugerido que Sanon fue engañado por los verdaderos autores intelectuales del asesinato, siendo este arrestado poco después del magnicidio.

El informe también indicó que el exsenador presentó a otros sospechosos a Joseph Badio, un presunto líder del complot que anteriormente trabajó para el Ministerio de Justicia de Haití y la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido.

Asimismo, las autoridades locales aseguraron que los registros telefónicos muestran que James Solages, un haitiano-estadounidense arrestado en el caso, tuvo una conversación de WhatsApp con Joseph sobre los preparativos para la misión.

En dicho documento también se estipuló que Solage le dijo a las autoridades que Joseph, Badio y Rodolphe Jaar, un ciudadano haitiano y ex informante del gobierno de EE.UU. arrestado el 7 de enero en República Dominicana, estaban entre los líderes designados de la operación.

Badio sigue prófugo, mientras que las autoridades dominicanas dicen que Jaar fue arrestado allí a pedido de las autoridades estadounidenses.

Lo que dijo la viuda de Moise

Moise fue asesinado en su residencia en la noche del 6 de julio del año pasado, resultando también gravemente herida en el ataque su esposa Martine, quien afirmó la investigación continuará hasta esclarecer el misterio del asesinato del presidente haitiano.

“Un sospechoso más fue detenido. Esta es una oportunidad más para arrojar luz sobre el asesinato de mi marido. Sea en Haití o en otros lugares, la búsqueda de los sospechosos debe continuar para que todos los patrocinadores y perpetradores de este crimen atroz sean castigados”, escribió la exprimera dama e Twitter.