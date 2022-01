Royal Caribbean cancela cuatro cruceros debido a repunte de la pandemia

EFE

Estados Unidos

La naviera Royal Caribbean anunció la cancelación de los itinerarios de cuatro cruceros, uno de ellos hasta abril, debido al alza de la pandemia que ha provocado contagio en todos los barcos que operan en Estados Unidos.

Es la segunda compañía que se ve obligada a estas suspensiones, después de Norwegian, ambas con sede en Miami. Royal Caribbean señaló que la decisión es el "resultado de las circunstancias actuales relacionadas con la covid-19 en todo el mundo".

Los barcos afectados son el “Vision of the Seas”, “Jewel of the Seas”, “Symphony of the Seas” y “Serenade of the Seas”, este último hasta el 26 de abril.

Precisó que el “Vision of the Seas” no navegaba con pasajeros y estaba programado reiniciar los cruceros el 24 de enero desde Fort Lauderdale.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), todos los cruceros que están operando en el país con pasajeros, cerca de un centenar, están bajo investigación tras reportar casos de contagio a bordo en la última semana.

“Sabemos cuánto tiempo y esfuerzo se dedican a planificar sus vacaciones, y lamentamos el impacto en sus planes”, escribió el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, en un correo electrónico a los pasajeros.

El miércoles pasado Norwegian anunció la cancelación y modificación de ocho itinerarios previstos, algunos hasta abril próximo.

El jueves pasado los CDC aumentaron su advertencia de viaje para cruceros al más alto nivel y urgieron evitar estos barcos, incluso a personas vacunadas.

Pidieron a los viajeros que tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por el covid-19 evitar viajar en cruceros, incluidos los fluviales, en todo el mundo, “independientemente del estado de vacunación”.

Al menos 94 buques están bajo alerta “amarilla” de los CDC debido a que en los últimos siete días al menos el 0.10% de los pasajeros presentó contagio de covid-19 o síntomas del virus (por ejemplo, si de 6,500 pasajeros a bordo hay al menos siete de esos casos).

Por su parte, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 90% de las compañías con cruceros oceánicos, calificó de “desconcertante” la decisión de los CDC de aumentar el nivel de alerta de viajes en cruceros.

Señaló que los casos identificados en cruceros constituyen “una minoría muy pequeña de la población total a bordo, mucho menos que en tierra, y la mayoría de esos casos son asintomáticos o de naturaleza leve, lo que representa poca o ninguna carga para los recursos médicos a bordo o en tierra”.