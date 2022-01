El Papa defiende la humildad de los Reyes Magos: "Cultos, ricos y famosos, se postran para adorar a un niño"

Europa Press

Roma, Italia

El Papa ha defendido este jueves 6 de enero la humildad de los Reyes Magos. "Pensemos en estos sabios que llegan de lejos, ricos, cultos y famosos, y se postran, es decir, se inclinan hasta el suelo para adorar a un niño! Sorprende este gesto tan humilde de hombres tan ilustres", ha dicho el Papa durante el rezo del Ángelus, asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apóstolico.

De este modo, ha criticado la actitud de los que quieren a toda costa "pasar por delante de los demás" al tiempo que ha pedido imitar la humildad de los Reyes Magos, cuya "verdadera riqueza no consiste en la fama y el éxito".

Así, durante el ángelus que ha presidido con motivo del día de la Epifanía del Señor, el Papa ha destacado que la humildad de los Reyes Magos proviene del hecho "de considerarse necesitados de salvación".

"Postrarse ante una autoridad que se presentaba con los signos del poder y la gloria era normal en aquellos tiempos. E incluso hoy no sería extraño. Pero frente al Niño de Belén no es fácil. No es fácil adorar a este Dios, cuya divinidad permanece oculta y no parece triunfante", ha incidido.

El Papa Francisco ha recordado así que "la adoración pasa por la humildad de corazón" y que, como los magos, "adorar a este Dios significa acoger la grandeza de Dios, que se manifiesta en la pequeñez". "Sólo si nos hacemos pequeños por dentro, redescubriremos el asombro de adorar a Jesús", ha dicho.

En los saludos tras el ángelus, el Papa ha felicitado a las Iglesias orientales que este viernes celebran la Navidad y ha dado las gracias a "todos esos niños y adolescentes en tantos países del mundo que se empeñan en rezar y en ofrecer sus ahorros para que el Evangelio sea anunciado a los que no lo conocen".