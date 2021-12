Se renueva debate sobre la adopción como alternativa al aborto

Associated Press

Estados Unidos

Año tras año, varios miles de mujeres en los Estados Unidos llevan un embarazo no deseado a término y luego ofrecen al bebé en adopción. Es una elección recomendada por muchos enemigos del aborto.

Sin embargo, a pesar de la gran demanda de bebés por parte de los estadounidenses que anhelan adoptar, quizás 40 veces más mujeres optan por un aborto, y una gran mayoría de las que proceden a dar a luz toman la decisión de quedarse con el niño.

La razón, dicen las personas familiarizadas con los embarazos no deseados, es que incluso en esas circunstancias, es probable que se forme un vínculo poderoso entre la futura madre y el bebé en desarrollo, y que complique enormemente cualquier decisión de dar al recién nacido en adopción.

Esa idea es bien conocida por los médicos, operadores de clínicas y otros defensores del derecho al aborto, quienes dicen que los comentarios recientes de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Amy Coney Barrett y otros opositores al aborto perpetúan una narrativa engañosa de que la adopción puede negar la necesidad de abortar.

“Es ridículo decir que eliminar el aborto no es un problema, simplemente coloque a los niños en adopción”, dijo Elizabeth Bartholet, profesora de derecho en la Universidad de Harvard y una abierta defensora de la adopción.

“No va a ser un evento sin emociones. Habrá vínculos y conexiones, y la sensación de que es un acto antinatural regalar a su hijo ", agrega.

El debate sobre la adopción como alternativa al aborto se intensificó este mes cuando la Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre una ley de Mississippi que prohibiría la mayoría de los abortos después de 15 semanas. Si la mayoría conservadora del alto tribunal mantiene la ley, podría conducir a la desaparición de Roe v. Wade, la decisión de 1973 que estableció un derecho nacional al aborto y permitiría a los estados conservadores imponer prohibiciones radicales.

Durante las discusiones, Barrett, una madre adoptiva, dijo que las mujeres que dan a luz debido a la falta de acceso al aborto podrían evitar ser obligadas a ser padres al dejar al bebé en un lugar seguro, sin temor a consecuencias criminales, para que el bebé pueda ser adoptado.

“Simplemente no es la realidad”, dijo Ashley Brink, gerente de una clínica operada por el grupo de derechos de aborto Trust Women en Wichita, Kansas. "Está socavando las decisiones y elecciones de las personas y la capacidad de controlar sus vidas y su futuro".

Bartholet describió los comentarios del juez como "asombrosamente irreflexivos" al no reconocer los profundos lazos emocionales que muchas mujeres tienen con sus bebés, incluso cuando son el resultado de un embarazo no deseado.

Esos lazos pueden volverse más poderosos inmediatamente después del nacimiento, dijo Grace Howard, quien ha trabajado como doula ayudando a mujeres en el parto y mujeres que buscan abortos.

“Tu cuerpo es como, '¡Bond! ¡Bond, maldita sea! '”, Dijo Howard, profesor asistente de estudios de justicia en la Universidad Estatal de San José.

El gobierno de EE. UU. Rastrea cuántos niños son adoptados fuera de hogares de acogida y de países extranjeros, pero no hay cifras oficiales y completas sobre las adopciones privadas de bebés. No obstante, está claro que solo una pequeña fracción de las mujeres llevan embarazos no deseados a término y luego dan al bebé en adopción.

En 2014, hubo aproximadamente 18,000 adopciones privadas de bebés en todo el país, según el Consejo Nacional para la Adopción, una organización privada que presta servicios a agencias de adopción y otras partes. Ese mismo año, hubo 926,190 abortos en los EE. UU., Según el Instituto Guttmacher, una fuente destacada de estadísticas relacionadas con el aborto.

El consejo de adopción está trabajando en una nueva estimación de adopciones de bebés para 2019 y 2020. Su director ejecutivo interino, Ryan Hanlon, predijo que el número sería similar a la estimación de 2014.

Hanlon dice que hay una gran brecha entre la cantidad de bebés estadounidenses disponibles para adopción y los cientos de miles de estadounidenses (adultos solteros y parejas) que quieren adoptar.

“Hay docenas de personas esperando en cada agencia por cada niño que colocan”, dijo Hanlon.

Kelsey Wright eligió la adopción, dos veces. Quedó embarazada en la escuela secundaria y, a los 18 años, dio a luz a un hijo en 2011. Al no sentirse preparada para ser madre, dio al bebé en adopción con una familia que conocía.

Seis años más tarde, cuando se rompía una relación posterior, volvió a quedar embarazada. Y nuevamente, optó por continuar con el embarazo y colocar a su segundo hijo con la misma familia que adoptó a su hermano.

“Inicialmente, estaba pensando, '¿Cómo salgo de esto?' y el aborto me viene a la mente, pero no creo que duró más de 24 horas ”, dijo Wright. “De origen cristiano. Simplemente no podía hacer eso, no había forma de que pudiera terminar con su vida por lo que hice ".

Ahora con 29 años, Wright vive en los suburbios de Houston y se casó el año pasado. Ella y su esposo tienen una hija de 4 meses. Ella se mantiene en contacto con sus hijos, visitándolos ocasionalmente a pesar de que su familia se mudó a Nuevo México.

“No me arrepiento de nada”, dijo Wright. “Me tomó tiempo sanar, pero no lo cambiaría por nada. Estoy muy agradecido de que la adopción fuera una opción ".

Algunas mujeres que optaron por el aborto en respuesta a un embarazo no deseado dicen que la decisión fue difícil, pero también están agradecidas de haber tenido una opción. Entre ellos se encuentra la representante estadounidense Barbara Lee, una demócrata de California, que dice que se sometió a un aborto "clandestino" en México después de un embarazo en la adolescencia.

Lee dijo que la adopción "es una alternativa a la paternidad, no al embarazo".

“La lucha por el derecho al aborto no se trata de nuestras posturas individuales sobre el aborto o la adopción, se trata del derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su salud personal”, dijo. "Tus decisiones sobre tu cuerpo, tu salud y tu familia no son asunto de nadie más que tuyo".

Muchos defensores del derecho al aborto desconfían de algunos aspectos de la adopción privada y la ven como parte de la agenda de los activistas antiaborto.

Mallory Schwarz, directora ejecutiva de Pro-Choice Missouri, dijo que los centros de embarazo antiaborto que proliferan en muchos estados son parte de ese sistema.

“El papel de los centros de crisis de embarazo es engañar a las personas, obligarlas a que no tomen la decisión correcta por sí mismas para que elijan darse por vencidas, optar por tener un embarazo y luego entregar un bebé para ser adoptado”, dijo Schwarz.

Jeanneane Maxon del Charlotte Lozier Institute, ex asesora general de una red de centros de embarazo, niega que exista coerción sistémica. La mayoría de las mujeres que visitan los centros y luego llevan un embarazo a término, eligen criar al bebé ellas mismas, dijo.

A menudo es un desafío para los miembros del personal incluso discutir la adopción, dijo Maxon.

“Algunas mujeres dirán: 'No quiero oír hablar de eso'”, dijo. “Mi esperanza es que podamos superar el estigma de que la adopción es abandonar a un niño. No se trata de encontrar un hogar amoroso para un niño ".

En el pasado, las mujeres embarazadas solteras en algunas comunidades eran rechazadas o presionadas para dar a sus bebés en adopción. Pero incluso en las denominaciones religiosas conservadoras, las actitudes han evolucionado; por ejemplo, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. Y los brazos de políticas públicas de la Convención Bautista del Sur tienen iniciativas destinadas a ayudar a las madres solteras a obtener atención médica, apoyo financiero y otros servicios.

“Algunas mujeres embarazadas tenían miedo de acudir a la iglesia en busca de ayuda, pensaban que iban a ser juzgadas”, dijo Kat Talalas, directora asistente de comunicaciones pro-vida de la conferencia de obispos.

“Nuestro objetivo es caminar con ellas como hermanas”, dijo sobre una iniciativa reciente, Walking with Moms in Need . "Les estamos mostrando una visión positiva de la maternidad".