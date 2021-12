Fiscalía pedirá reducción de sentencia de 110 años a camionero en EEUU

EFE

Miami, Estado Unidos

La Oficina del Fiscal del Primer Distrito Judicial de Colorado (EE.UU.) pedirá el próximo lunes a la corte que reduzca a menos de la mitad la sentencia de 110 años de un camionero hispano que en un accidente dejó cuatro muertos, un caso que ha movilizado a la opinión púbica en todo el país.



Según publica este viernes The Denver Channel, la audiencia de reconsideración de la sentencia está programada para el próximo lunes a las 11.00 de la mañana y en ella la Oficina del Fiscal del Primer Distrito Judicial del estado pedirá que se reduzca la sentencia impuesta al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a entre 20 y 30 años de prisión.



La fiscal Alexis King, la misma que formuló las acusaciones iniciales, fue quien presentó una moción para celebrar la audiencia de revisión de sentencia.



Según The Denver Channel, más de 4,8 millones de personas han firmado una petición en Change.org pidiendo que se conmute o perdone la sentencia de Aguilera-Mederos.



La petición argumenta que el accidente, en el que murieron cuatro personas incineradas al impactar su camión Aguilera Mederos, fue una tragedia pero que la sentencia es injusta.



En las redes sociales, las publicaciones también piden a los camioneros que boicoteen a Colorado hasta que se libere a Aguilera Mederos o se cambie la ley.



Figuras públicas como Kim Kardashian se sumaron esta semana a los numerosos esfuerzos en marcha para reducir la pena del joven cubano de 26 años.



Luego de que un jurado lo declarara culpable en octubre, el pasado 13 de diciembre Aguilera Mederos recibió una condena de 110 años en prisión por haber causado un accidente de carretera el 25 de abril de 2019 al oeste de Denver en el que murieron cuatro personas y decenas más resultaron heridas.



Al camión que conducía el cubano cargado de mercancía se le recalentaron los frenos y no pudo detenerlo mientras bajaba una pronunciada cuesta e impactó a gran velocidad varios vehículos aglomerados debido a un accidente anterior.



Durante la sentencia, el juez A. Bruce Jones dijo que tenía las manos atadas debido a las leyes mínimas obligatorias en el estado.



Marchas y movilizaciones casi diarias hasta el Capitolio local en Denver comenzaron a obtener resultados cuando el pasado martes la senadora estatal Julie Gonzales (demócrata) anunció que trabajará con el abogado y exlegislador Joe Salazar en un proyecto de ley, a presentarse en 2022, para modificar las leyes de sentencias en Colorado, beneficiando así al latino.



En tanto, familiares de las víctimas del accidente de 2019, incluyendo a Valerie Robertson Young (que estuvo en el lugar pero escapó ilesa) y a Gage Evans, viuda de Bill Bailey (fallecido en el accidente), iniciaron su propia campaña para que la sentencia no sea modificada.



En declaraciones a los medios de Denver al anunciar la iniciativa, Robertson Young afirmó que la sentencia es justa porque "cuatro hombres fueron quemados vivos".



"Yo los vi y es algo que nunca voy a olvidar", manifestó.



Por su parte, Leonard Martínez, uno de los abogados de Aguilera Mederos, dijo a la prensa que una sentencia de 110 años es "excesiva" porque en incidentes similares (camioneros causando accidentes con múltiples muertos) no se impusieron sentencias tan largas, y porque, contrariamente a lo expresado por la Fiscalía, Aguilera Mederos "nunca tuvo la intención de causar un accidente ni mucho menos que cuatro personas muriesen".



Durante una actualización sobre casos de covid-19 en Colorado, esta semana el gobernador Jared Polis confirmó que recibió una solicitud de indulto en este caso.



"Acabamos de recibir la solicitud de su abogado ayer por la tarde y mi equipo legal la está revisando en este momento. Haremos un anuncio una vez que se haya tomado una decisión", dijo Polis a un periodista en español.