Director de OMS: Campañas de refuerzos prolongarían pandemia

AP

Ginebra

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que las campañas de aplicación general de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 en países ricos conllevan el riesgo de prolongar la batalla mundial contra la enfermedad, y aseguró que “ningún país puede salir de la pandemia mediante refuerzos”.

Tedros aseguró que la prioridad debe ser reducir el número de fallecimientos y ayudar a todos los países a cumplir con los objetivos mínimos de vacunación que aún no se han alcanzado. Destacó además que “la gran mayoría de las hospitalizaciones y decesos son de personas no vacunadas, no de personas que no tienen el refuerzo”.

Añadió que si bien las vacunas han salvado muchas vidas este año, su distribución desigual también “ha costado muchas vidas”. En 2021 murieron 3,5 millones de personas por COVID-19, destacó, y “todos nosotros necesitamos tomar precauciones adicionales” a medida que avanza la nueva variante ómicron.

El director general de la OMS ha hecho llamados en ocasiones anteriores para una moratoria en la aplicación de refuerzos a adultos saludables hasta el final del año a fin de contrarrestar la distribución desigual de vacunas a nivel mundial. Durante una conferencia de prensa virtual, dijo que, actualmente, alrededor del 20% de las vacunas que se administran a diario son refuerzos o dosis adicionales.

“Los programas de aplicación general de refuerzos posiblemente prolonguen la pandemia en lugar de ponerle fin, al desviar el suministro hacia países que ya cuentan con altos niveles de cobertura de vacunación, dándole al virus mayor oportunidad de propagarse y mutar”, comentó Tedros.

“Francamente, es difícil entender” que tres cuartas partes de los trabajadores de salud en África aún no estén vacunados, señaló, y las distorsiones en el suministro global significan que únicamente la mitad de los países miembros de la OMS han podido cumplir con su objetivo de vacunar al 40% de su población antes de que concluya el año.

Tedros reiteró su llamado a los fabricantes de vacunas y a otros países para que den prioridad al programa COVAX para abastecer de dosis a países más necesitados y “trabajar en conjunto para apoyar a quienes están más rezagados”.

“A menos que vacunemos a todo el mundo, no creo que podamos ponerle fin a esta pandemia”, dijo Tedros. Pero añadió que ahora las autoridades conocen mejor al virus y cuentan con herramientas efectivas para combatirlo. “Necesitamos hacer más por esa implementación a fondo e igualdad, y esperar que 2022 sea el fin de esta pandemia”.