Reino Unido defiende que las nuevas restricciones permitirán a la ciudadanía disfrutar de la Navidad

El ministro de Justicia de Reino Unido, Dominic Raab, ha defendido este martes que las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 permitirán a la ciudadanía británica disfrutar de la Navidad.

El Gobierno británico endureció las restricciones en Inglaterra la semana pasada. Así, impuso la vuelta del teletrabajo o la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a ciertas instalaciones, medidas previstas en lo que la Administración de Boris Johnson llama su 'Plan B', que presentó en septiembre por si la situación empeoraba.

Según ha defendido Raab en declaraciones radiofónicas recogidas por la prensa británica, el 'Plan B' será "suficiente" para la época navideña, al tiempo que ha rechazado hablar de futuras restricciones para abordar la variante ómicron del SARS-CoV-2.

"El hecho es que vamos a pasar la Navidad con la posibilidad de estar con nuestros seres queridos de una manera que era imposible el año pasado", ha incidido.

Las nuevas medidas se debaten en el Parlamento este martes y se espera que varios diputados 'tories' voten en contra del certificado de vacunación contra la COVID-19 para acceder a determinadas instalaciones.

Por otro lado, el Gobierno británico ha decidido este martes retirar a los once países que figuraban en su 'lista roja' de viajes desde este miércoles. En concreto, salen de la lista Angola, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.

La 'lista roja' se reintrodujo a finales de noviembre como medida de precaución ante la existencia de la variante ómicron. No obstante, el ministro de Salud, Sajid Javid, ha indicado que la mutación se propaga tan rápido que normas de este tipo no tienen mucho sentido. "Ahora hay transmisión comunitaria de la ómicron en Reino Unido", ha recordado.

Johnson confirmó el lunes la muerte de una persona infectada con la variante ómicron del coronavirus, anticipo de unas semanas en las que el propio Gobierno teme que haya considerablemente más contagios y más fallecimientos debido a la pandemia de COVID-19.

El primer ministro declaró el domingo el nivel 4 de emergencia por la variante ómicron y anunció que toda la población inglesa de más de 18 años podrá solicitar ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 antes de fin de año. El nivel 4 refleja un "alto nivel de contagios".

Rebelión de los ´Tories´

Este mismo martes, Johnson se ha enfrentando a una votación decisiva en la que ha puesto sobre la mesa sus propuestas legislativas para hacer frente al repunte de casos y en la que se ha confirmado la rebelión que se venía anticipando entre las filas de los conservadores, que finalmente ha sido más numerosa de lo que se preveía.

Casi un centenar de 'tories' han votado en contra de las propuestas del Gobierno en la que se ha convertido en la mayor insurrección dentro de su partido desde que llegará a Downing Street, que se produce, además, en medio del escándalo en el que se ha visto envuelto el 'premier' británico tras revelarse su presencia en una fiesta navideña el año pasado.

Las iniciativas votadas en la Cámara de los Comunes, que finalmente han salido adelante con los votos de la oposición laborista, han sido la expansión de la obligatoriedad de las mascarillas, la introducción del pase sanitario y la vacuna obligatoria para el personal sanitario.

El uso de la mascarilla en espacios interiores ha recibido la luz verde de la mayoría de diputados --441 votos a favor y 41 en contra--, una victoria que también se ha replicado en el caso de la vacuna obligatoria, que ha sido aprobado con 385 votos a favor y 100 en contra.

Sin embargo, la vacuna obligatoria para el personal sanitario ha sido el punto de inflexión de la rebelión. A pesar de que ha sido aprobada con 269 diputados a favor, 126 han votado en contra, entre ellos 98 conservadores.

Tras la votación, el líder laborista, Keir Starmer, ha indicado que se trata de "un golpe muy significativo para la autoridad ya dañada del primer ministro", informa Sky News, antes de indicar que Johnson está "demasiado débil para desempeñar las funciones básicas del Gobierno".

Distanciamiento físico en Escocia

Mientras, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha pedido a tiendas y otros establecimientos que recuperen el distanciamiento físico entre clientes, mientras que ha sugerido a los ciudadanos que limiten sus encuentros sociales con personas de tres núcleos familiares distintos, ante las preocupaciones que plantea la variante ómicron del coronavirus.

Sturgeon ha detallado que la limitación de los encuentros sociales no se aplicará para el Día de Navidad y ha urgido a no cancelar los planes ya hechos. No obstante, y hasta que llegue esa fecha, la ministra principal escocesa ha pedido reducir los contactos "tanto como sea posible", según ha informado la BBC.

Según ha detallado, Escocia se enfrenta a un "probable tsunami" de nuevos contagios de COVID-19 en las próximas semanas, que tendrá un "impacto significativo" en los servicios de salud.

Casi 60,000 casos nuevos

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha constatado este martes 59.610 nuevos contagios de COVID-19 y 150 nuevos fallecimientos, que han elevado los totales hasta 10.932.545 y 146.627, respectivamente.

El cuanto a la vacunación, hasta este martes el 81,4 por ciento de la población cuenta con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, mientras que el 41,9 por ciento ya han recibido la dosis de refuerzo del suero.