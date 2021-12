Funcionario del Vaticano se disculpa por eliminar recurso LGBTQ

AP

Roma, Italia

Un funcionario del Vaticano se disculpó con un importante grupo católico de defensa LGBTQ por haber retirado una referencia del sitio web del Vaticano, diciendo que se dio cuenta de que la medida causó dolor y que la Iglesia Católica de hecho quiere incluir a los homosexuales y escuchar de ellos.

La Secretaría General del Vaticano para el Sínodo de los Obispos, que está organizando una consulta de dos años de católicos de base antes de una reunión de obispos en el Vaticano en 2023, restauró la referencia a los Ministerios New Ways en el sitio web durante el fin de semana.

El director de comunicaciones del sínodo, Thierry Bonaventura, dijo que quería disculparse “con todas las personas LGBT y con los miembros de New Ways Ministries por el dolor causado” y los instó a contribuir con sus reflexiones sobre el proceso de consulta.

“Al caminar juntos, a veces uno se cae, lo importante es volver a levantarse con la ayuda de los hermanos y hermanas”, escribió en el boletín del Sínodo. Bonaventura confirmó el comunicado a The Associated Press el lunes.

El Sínodo había incluido originalmente una referencia a New Ways Ministries, una organización con sede en Estados Unidos que aboga por una mayor aceptación de los homosexuales en la Iglesia Católica, en su página de “Recursos” que dirige a las personas a fuentes de información sobre el proceso de consulta del Sínodo. Junto a él, otros recursos estadounidenses fueron la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y las arquidiócesis de Boston y Newark.

Pero la referencia de New Ways Ministries fue eliminada a principios de este mes sin explicación. Las sospechas recayeron en la conferencia de obispos de Estados Unidos, que está encabezada por conservadores que han mantenido a New Ways Ministries al alcance de la mano. La doctrina católica sostiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y respeto, pero que la actividad homosexual está "intrínsecamente desordenada".

El cambio en la referencia a New Ways Ministries en el sitio web del Sínodo es indicativo de los recientes mensajes mixtos que la Santa Sede y el mismo Papa Francisco han enviado sobre la posición del Vaticano sobre los homosexuales y su lugar en la iglesia.

Francis llegó a los titulares internacionales en 2013 cuando bromeó: "¿Quién soy yo para juzgar?" sobre un sacerdote supuestamente gay. Siguió a lo largo de los años con gestos sin precedentes de acercamiento papal a las comunidades homosexuales y transexuales y, mientras era arzobispo de Buenos Aires, apoyó la extensión de las protecciones legales, pero no el matrimonio, a las parejas homosexuales en relaciones estables.

Pero también ha defendido la enseñanza oficial de la iglesia y a principios de este año consintió la publicación de un documento de la oficina de doctrina del Vaticano que afirma que la Iglesia Católica no puede y no bendecirá las uniones entre personas del mismo sexo ya que Dios "no puede bendecir el pecado".