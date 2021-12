La OMS apunta que "no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar" contra ómicron

Europa Press

La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha apuntado que "no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar" contra la variante ómicron de la COVID-19, aunque se reduzca su eficacia.

"No hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar. Incluso si se reduce algo la efectividad, las vacunas salvarán vidas", ha destacado la experta en rueda de prensa tras la Asamblea Mundial de la Salud extraordinaria, en la que ha aprovechado para pedir a la gente que se vacune "tan pronto como pueda". "Es absolutamente crítico que te vacunes, porque la posibilidad de tener enfermedad grave y morir es significativamente menor que si no estás vacunado", ha recordado.

En cualquier caso, Van Kerkhove ha puntualizado que nos encontramos en "los primeros momentos en términos de comprender lo que supone esta variante". "No tenemos aún toda la información de si es más transmisible. Esperamos tener más información en los próximos días. En cuanto a la severidad, hemos visto reportes de casos que van desde leves a graves", ha resumido.

Por ello, ha pedido "prudencia" a la hora de juzgar precipitadamente cuáles van a ser las implicaciones de la variante. "Es posible que el virus pueda convertirse en más transmisible que Delta, pero aún no sabemos la severidad. Todas las medidas que se están tomando para Delta tienen que fortalecerse para ómicron hasta que tengamos más información sobre la nueva variante", ha insistido.

La doctora Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS, se ha posicionado en la misma línea que Van Kerkhove: "Pensamos que las vacunas seguirán protegiendo contra la enfermedad grave, como han hecho con otras variantes, pero tenemos que estudiar si pierden algo de efectividad".

En cuanto a cuándo apareció esta variante, debido a la aparición de casos en Países Bajos antes de su notificación oficial por parte de Sudáfrica y Botsuana, Van Kerkhove ha resaltado que ahora mismo no se debería poner "mucho énfasis en dónde y cuándo surgió". "La línea temporal de cuándo surgió ómicron puede cambiar porque se está haciendo más secuenciación y hay muchos test pendientes del mes de noviembre. Todavía no tenemos la foto completa. Requerirá algún tiempo determinar desde cuándo está circulando", ha avanzado.

La epidemióloga líder de la OMS ha aplaudido a estos dos países africanos por la notificación "tan rápidamente" de esta nueva variante. Por ello, ha aprovechado la ocasión para pedir a los países que "sigan haciendo vigilancia con cualquier variante". "Cuanto más circule el virus más posibilidades hay de que mute. Doy un especial agradecimiento a tantos investigadores en Sudáfrica por el gran trabajo que están haciendo y por reportarlo de una manera tan abierta. Insto a otros países a que hagan lo mismo", ha sostenido.

NO PENALIZAR A SUDÁFRICA Y BOTSUANA

En este contexto, Van Kerkhove ha pedido que estos países "no sean penalizados por compartir información". En la misma línea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha agradecido a Botsuana y Sudáfrica por "detectar, secuenciar y reportar esta variante tan rápidamente". "Me preocupa profundamente que esos países sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto", ha lamentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los países para que "adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional". "Esto incluye medidas para retrasar o reducir la propagación de la nueva variante, como el control de los pasajeros antes de viajar y/o a su llegada, o la aplicación de la cuarentena a los viajeros internacionales. Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional de ómicron, y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia", ha advertido.

En la misma línea, la doctora Soumya Swaminathan ha llamado la atención acerca de que las prohibiciones de viaje al sur de África, que han impuesto la Unión Europea y otros países, "pueden entorpecer la investigación". "Necesitamos que los reactivos y otros componentes de laboratorio se muevan libremente", ha destacado.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, también ha compartido la misma opinión que sus compañeros: "Se pueden hacer cosas para reducir el riesgo en los viajes: test a la salida, test a la llegada, cuarentenas... Hay muchas opciones que no llegan a la prohibición generalizada. Hay contradicciones en las prohibiciones de viaje. No afectan a los ciudadanos del país. Epidemiológicamente no tienen sentido. ¿Es que al virus le importa tu pasaporte? ¿Le importa tu nacionalidad o si eres residente en el país? Vemos países en África sin un solo caso de ómicron con prohibición de viaje y otros donde sí hay transmisión que no tienen la prohibición. No tiene lógica desde el punto de vista epidemiológico".

ÓMICRON, EN 23 PAÍSES

Según los datos expuestos por Tedros, la variante ómicron ha llegado a al menos 23 países de cinco de las seis regiones de la OMS, y esperan que esa cifra "aumente". Sin embargo, el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas no se ha mostrado sorprendido por la aparición de esta nueva cepa.

"La OMS se toma muy en serio este acontecimiento, y lo mismo deberían hacer todos los países. Pero no debería sorprendernos. Esto es lo que hacen los virus. Y es lo que este virus seguirá haciendo, mientras permitamos que siga propagándose", ha expuesto.

Al hilo, ha indicado que el mundo ya se está enfrentando a una variante "altamente transmisible y peligrosa", la Delta, que actualmente representa casi todos los casos a nivel mundial. "Tenemos que utilizar las herramientas que ya tenemos para prevenir la transmisión y salvar vidas de Delta. Y si lo hacemos, también evitaremos la transmisión y salvaremos vidas de ómicron. Pero si los países y las personas no hacen lo necesario para detener la transmisión de Delta, tampoco detendrán ómicron", ha reclamado.

TRATADO INTERNACIONAL DE PANDEMIAS: "DÍA TRASCENDENTAL"

Por otra parte, Tedros ha calificado como "día trascendental para la salud mundial" la aprobación del inicio del proceso de redacción y negociación de una nueva convención, acuerdo u otro instrumento internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante una pandemia, conocido como el Tratado Internacional de Pandemias.

"No se puede exagerar la importancia de esta decisión. Al igual que los países se han unido en el pasado para adoptar tratados contra el tabaco, las armas nucleares, químicas y biológicas, el cambio climático y otros, las naciones del mundo han hecho una firme declaración de que la seguridad sanitaria es demasiado importante para dejarla al azar, o a la buena voluntad, o a las cambiantes corrientes geopolíticas, o a los intereses creados. Una convención, un acuerdo u otro instrumento internacional no resolverá todos los problemas. Pero sí proporcionará el marco general para fomentar una mayor cooperación internacional y ofrecerá una plataforma para reforzar la seguridad sanitaria mundial", ha destacado.

Los Estados miembros de la OMS han acordado establecer un órgano de negociación intergubernamental para empezar a redactar y negociar este nuevo acuerdo. En concreto, se han comprometido a celebrar su primera reunión el 1 de marzo del año próximo, y a presentar el resultado de sus negociaciones a la Asamblea Mundial de la Salud en 2024.

"Puede parecer un proceso largo, y lo es, pero no debemos ser ingenuos y pensar que llegar a un acuerdo mundial sobre las pandemias será fácil. El espíritu de solidaridad que hemos visto hoy es lo que necesitamos no solo para prevenir y mitigar el impacto de futuras pandemias, sino para acabar con ésta", ha remachado Tedros.