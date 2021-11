Denegada por segunda vez la libertad bajo fianza para Luis Enrique Martinelli

EFE

Nueva York

Un juez de una corte de apelaciones de Nueva York denegó este martes por segunda vez la libertad bajo fianza para Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), por un "claro" riesgo de fuga en una vista en la que también quedó claro que la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de EE.UU. se ha esfumado.

"Está demostrado el riesgo de fuga", dijo el juez Raymond Dearie, de la corte de Distrito Este de Nueva York, quien señaló que, ahora que Martinelli se encuentra preso en Nueva York, su incentivo para fugarse es "aún mayor".

Entre las principales razones que expuso Dearie se encontraba el hecho de que su familia actualmente está en Panamá, país al que viajó Martinelli para, según el juez, evadir las autoridades de estadounidenses después de haber residido en EE.UU. varios años.

"Si ese no es un incentivo para volver a Panamá y escapar la jurisdicción de este país, no sé qué lo va a ser", aseguró Dearie, que apuntó que es "irrefrutable" el hecho de que Martinelli ha contado con "barcos a las Bahamas, vuelos chárter, aviones privados de la familia o credenciales diplomáticas falsas".

Durante la vista, en la que no estuvo presente Martinelli, el abogado de la defensa, James McGovern, desveló los hechos por los que el acusado finalmente no se declaró culpable en la vista del pasado martes, pese a que el propio togado había anunciado que lo haría, al no haber conseguido llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

McGovern explicó que, pese a una larga lista de condiciones que su cliente ha propuesto para garantizar que no se fugará de EE.UU., entre ellas una fianza de 5 millones de dólares y el uso de un dispositivo electrónico para controlar sus movimientos, la Fiscalía se negó a ofrecer la libertad bajo fianza.

"No estar dispuesto siquiera a contemplar ningún tipo de paquete de condiciones de libertad bajo fianza para alguien que sabes que se va a declarar culpable y que ha cedido sus activos y que ya ha estado en prisión 16 meses, me parece muy poco razonable", dijo McGovern, que acusó a la Fiscalía de estar usando la libertad bajo fianza como un "castigo".

"Mi sensación es que esto es un poco más venganza que un temor real de fuga", aseveró.

Tanto Luis Enrique Martinelli como su hermano, Ricardo Alberto, están acusados en EE.UU. de "conspiraron con terceros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de (la constructora brasileña) Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados".

Luis Enrique Martinelli fue extraditado el pasado 15 de noviembre desde Guatemala, y se declaró un día más tarde no culpable de "conspiración para lavar dinero" ante un juez de un tribunal federal de Nueva York que le denegó la libertad condicional, mientras que Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

Los pagos se hicieron en relación con "más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según los documentos del tribunal.