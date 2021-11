Fallece afamada socióloga feminista Pauline Bart

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Falleció la socióloga estadounidense Pauline Bart, de 91, años tras años de batallar en contra del Síndrome de Alzheimer, según reportes del diario estadounidense Washington Post.

Bart, quien se describía como una feminista “radical”, fue un pilar para la llamada segunda ola de este movimiento social, buscó a través de sus múltiples estudios “demistificar el mundo para las mujeres”.

Asimismo, inició su carrera académica en una época en que las mujeres eran marginadas por sus colegas masculinos en el ámbito laboral, fue una de las pioneras en el campo de investigación de estudios de género.

Uno de los aspectos característicos del trabajo de Pauline era el vínculo que unía su carrera con su diario vivir, como lo expresó en uno de sus ensayos:

"Mi vida personal y de socióloga están unidas, el corazón y la cabeza, como los gemelos siameses. No se pueden separar. Convierto mi vida personal en sociología y utilizo el análisis sociológico para hacer frente a mi vida personal", escribió.

Fue por muchos años maestra en la Universidad de Illinois en Chicago, donde impartió varias materias, donde abordaba varios temas considerados como incómodos de tratar en esa década, como eran la violación y la violencia en contra de mujeres.

“Lo que estudio, la violencia contra las mujeres, es algo de lo que a la gente, incluidas las mujeres, no le gusta hablar. Se trata del daño que los hombres hacen a las mujeres, y no es simétrico: no hay tantas violadoras como hombres violadores”, dijo en una entrevista al diario Chicago Tribune.

La primera

Bart era altamente estimada entre sus contemporáneos y estudiantes, siendo recordada en buena luz por las personas citadas por el Washington Post.

"Tan agudamente ingeniosa como formidable, intensamente empática y cariñosa, franca y tenaz, Pauline Bart fue probablemente la primera socióloga en aplicar e investigar las ideas y las preguntas del movimiento de liberación de la mujer en la erudición formal", indicó la experta legal Catharine A. MacKinnon al mencionado medio.