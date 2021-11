Los líderes marcan la advertencia del fin del mundo para impulsar las conversaciones sobre el clima

SETH BORENSTEIN | AP News

Gasglow, Escocia

Los líderes mundiales aumentaron la presión y recurrieron a la retórica del fin del mundo el lunes en un intento de traer una nueva urgencia a las negociaciones internacionales sobre el clima .

Las metáforas fueron dramáticas y mixtas al inicio de las conversaciones, conocidas como COP26. El primer ministro británico, Boris Johnson, describió el calentamiento global como "un dispositivo del fin del mundo" atado a la humanidad. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo a sus colegas que los humanos están "cavando nuestras propias tumbas". Y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, hablando en nombre de las naciones insulares vulnerables, agregó un trueno moral y advirtió a los líderes que no "permitan que el camino de la codicia y el egoísmo sembre las semillas de nuestra destrucción común".

En medio de los discursos, el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que su país dependiente del carbón tendrá como objetivo dejar de agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera para 2070, dos décadas después de Estados Unidos y al menos 10 años después que China. Modi dijo que el objetivo de alcanzar "cero neto" para 2070 era una de las cinco medidas que la India planeaba tomar para cumplir con sus compromisos en virtud del acuerdo climático de París.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la canciller alemana, Angela Merkel, evitaron la retórica vertiginosa y profundizaron en la política.

"No hay más tiempo para sentarse", dijo Biden en una advertencia más mesurada que también se disculpó por la decisión de su predecesor de sacar temporalmente a Estados Unidos del histórico acuerdo de París de 2015, algo que dijo que puso al país atrás en sus esfuerzos. "Cada día que nos retrasamos, el costo de la inacción aumenta".

Una de las mayores preocupaciones de las Naciones Unidas es que algunos países están más enfocados en metas amorfas de cero neto a largo plazo en lugar de buscar recortes en esta década que podrían evitar aumentos de temperatura que excederían la meta de París.

Modi también describió los objetivos a más corto plazo para el tercer mayor emisor de carbono del mundo: elevar su objetivo de producción de energía no fósil, satisfacer la mitad de sus necesidades energéticas con fuentes renovables, reducir las emisiones de carbono en mil millones de toneladas en comparación con los objetivos anteriores y reducir el intensidad de carbono de su economía en un 45%, todo para 2030.

Si bien 2070 suena lejano para la promesa de India, cuatro expertos externos de think tanks y universidades dijeron que los nuevos objetivos de India a corto y largo plazo son importantes, aunque no enormes, debido al estado de desarrollo de esa nación. Ulka Kelkar, quien dirige el análisis de políticas climáticas de India para el Instituto de Recursos Mundiales, dijo que mucho depende de los detalles, pero que la meta 2070 sería similar a la adopción de metas netas cero hace 20 años por parte de Estados Unidos y Europa.

Aún así, los funcionarios europeos expresaron en privado su decepción por el objetivo tardío de India, pero se negaron a comentar públicamente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promocionó los esfuerzos ya anunciados para hacer de Europa "el primer continente con cero neto" a largo plazo y reducir las emisiones en un 55% en esta década. Ella presionó para que otros países ricos ayudaran a las naciones más pobres tanto como lo hace Europa y pusieran un precio a las emisiones de carbono porque "la naturaleza ya no puede pagar ese precio".

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que los discursos de los países desarrollados buscaban retratarlos como líderes del cambio climático "pero esto está lejos de la verdad". Dijo que las naciones ricas deben enfrentar sus responsabilidades históricas de causar el problema del calentamiento y no solucionarlo imponiendo reglas a los países pobres. La verdadera solución, dijo, "es una alternativa al capitalismo" y al "consumismo sin restricciones".

Johnson señaló que los más de 130 líderes mundiales reunidos para la parte de la cumbre de líderes de la conferencia tenían una edad promedio de más de 60 años, mientras que las generaciones más dañadas por el cambio climático aún no han nacido.

Fuera de las negociaciones, la activista climática juvenil Greta Thunberg acusó a los líderes mundiales de "fingir que se toman nuestro futuro en serio".

"El cambio no va a venir desde adentro", dijo Thunberg, "No decimos más bla, bla, bla".

La conferencia tiene como objetivo lograr que los gobiernos se comprometan a frenar las emisiones de carbono lo suficientemente rápido como para mantener el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales. El mundo ya se ha calentado 1,1 grados Celsius (2 grados Fahrenheit). Las proyecciones actuales basadas en recortes de emisiones planificados durante la próxima década apuntan a que llegue a 2,7 ° C (4,9 ° F) para el año 2100.

El aumento del calentamiento en las próximas décadas derretiría gran parte del hielo del planeta, elevaría los niveles globales del mar y aumentaría en gran medida la probabilidad y la intensidad del clima extremo, dicen los científicos. Con cada décima de grado de calentamiento, los peligros se disparan más rápido, dicen.

Los otros objetivos de la reunión son que las naciones ricas les den a las naciones pobres $ 100 mil millones al año en ayuda climática y lleguen a un acuerdo para gastar la mitad del dinero para adaptarse al empeoramiento de los impactos climáticos.

Pero Mottley, de Barbados, advirtió que los negociadores se están quedando cortos.

"Esto es inmoral e injusto", dijo Mottley. "¿Estamos tan cegados y endurecidos que ya no podemos apreciar los gritos de la humanidad?"

"Ya estamos jadeando por sobrevivir", intervino el presidente Wavel John Charles Ramkalawan de las Seychelles, otra nación insular. "Mañana no es una opción porque será demasiado tarde".

Guterres tocó una nota igualmente sombría.

"Estamos cavando nuestras propias tumbas", dijo el secretario general de la ONU. “Nuestro planeta está cambiando ante nuestros ojos, desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas, desde el derretimiento de los glaciares hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos”.

Los discursos continuarán hasta el martes, luego los líderes se irán.

La idea es que harán el gran toma y daca político, estableciendo líneas generales de acuerdo, y luego que otros funcionarios del gobierno definan los detalles. Eso es lo que funcionó para que el histórico acuerdo climático de París de 2015 fuera un éxito, dijo a The Associated Press la exsecretaria de Clima de la ONU, Christiana Figueres .

“Para los jefes de estado, en realidad es un uso mucho mejor de su pensamiento estratégico”, dijo Figueres.

Miles de personas se alinearon con un viento helado en Glasgow el lunes para atravesar un cuello de botella en la entrada del lugar. Pero lo que se notará son algunas ausencias importantes.

Xi Jinping, presidente de China, la principal nación contaminante de carbono, no se encuentra en Glasgow. Figueres dijo que su ausencia no es tan significativa porque no se irá del país durante la pandemia y su enviado climático es un negociador veterano.

Biden ha reprendido a China y Rusia por sus esfuerzos poco ambiciosos para frenar las emisiones y los culpó por una declaración decepcionante sobre el cambio climático al final de la reunión de líderes del Grupo de las 20 principales economías en Roma este fin de semana.

Quizás lo más problemático para la cumbre de la ONU es la ausencia de varias naciones pequeñas de las islas del Pacífico que no pudieron asistir debido a las restricciones y la logística del COVID-19. Ese es un gran problema porque sus voces transmiten urgencia, dijo Figueres.

Además, los jefes de varias economías emergentes importantes más allá de China también se saltan Escocia, incluidos los de Rusia, Turquía, México, Brasil y Sudáfrica. Eso deja a Modi como el único líder presente de las llamadas naciones BRICS, que representan más del 40% de las emisiones globales.