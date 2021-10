Prisionero da a la corte de Guantánamo el primer relato del abuso de la CIA

Ben Fox | AP News

Maryland, Estados Unidos

Un prisionero de Guantánamo que pasó por el brutal programa de interrogatorios del gobierno de EE. UU. Después de los ataques del 11 de septiembre lo describió abiertamente por primera vez el jueves, diciendo que lo dejaron aterrorizado y alucinando por técnicas que la CIA durante mucho tiempo trató de mantener el secreto.

Majid Khan, un ex residente de los suburbios de Baltimore que se convirtió en un mensajero de Al Qaeda, dijo a los miembros del jurado que, considerando su sentencia por crímenes de guerra, fue sometido a días de dolorosos abusos en las instalaciones clandestinas de la CIA conocidas como "sitios negros", como presionaron los interrogadores. él para obtener información.

Fue la primera vez que alguno de los supuestos detenidos de alto valor retenidos en la base estadounidense en Cuba pudo testificar sobre lo que Estados Unidos ha llamado eufemísticamente “interrogatorio mejorado” pero que ha sido ampliamente condenado como tortura.

"Pensé que iba a morir", dijo.

Khan habló de estar suspendido desnudo de una viga del techo durante largos períodos, rociado repetidamente con agua helada para mantenerlo despierto durante días. Describió que le sostuvieron la cabeza bajo el agua hasta el punto de casi ahogarse, solo para que le vertieran agua en la nariz y la boca cuando los interrogadores le permitieron levantarse. Fue golpeado, sometido a enemas forzados, agredido sexualmente y muerto de hambre en cárceles en el extranjero cuyas ubicaciones no fueron reveladas.

“Les suplicaría que se detuvieran y les juraría que no sabía nada”, dijo. "Si tuviera inteligencia para dar, ya la habría dado, pero no tenía nada para dar".

Khan, leyendo un comunicado de 39 páginas, habló el primer día de lo que se espera sea una audiencia de sentencia de dos días en la base estadounidense en Cuba.

Un panel de oficiales militares seleccionados por un funcionario legal del Pentágono conocido como autoridad de convocatoria puede sentenciar a Khan a entre 25 y 40 años de prisión, pero cumplirá mucho menos debido a su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses.

En virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad, del que no se informó a los miembros del jurado, la autoridad convocante reducirá la sentencia de Khan a no más de 11 años, y recibirá crédito por su tiempo en custodia desde su declaración de culpabilidad en febrero de 2012.

Eso significa que debería ser liberado a principios del próximo año, reasentado en un tercer país, aún desconocido, porque no puede regresar a Pakistán, donde tiene la ciudadanía.

Parte del tratamiento de Khan se detalla en un informe del Comité de Inteligencia del Senado, publicado en 2014, que acusó a la CIA de infligir dolor y sufrimiento a los prisioneros de al-Qaida más allá de sus límites legales y de engañar a la nación con narrativas de interrogatorios útiles sin fundamento en sus propios registros. .

Khan estuvo de acuerdo con esa evaluación. “Cuanto más cooperaba y les decía, más me torturaban”, dijo.

Pasó unos tres años en los sitios negros de la CIA antes de que lo llevaran a Guantánamo en septiembre de 2006. Dijo que nunca vio la luz del día en los sitios negros y que no tuvo contacto con nadie más que guardias e interrogadores desde su captura hasta los seis años. en el centro de detención de la base de Cuba.

Khan, de 41 años, ha admitido ser un mensajero de Al Qaeda y haber participado en la planificación de varios complots que nunca se llevaron a cabo. Se declaró culpable en febrero de 2012 de cargos que incluyen conspiración, asesinato y apoyo material al terrorismo en un acuerdo que coronó su sentencia a cambio de cooperar con las autoridades en otras investigaciones, incluido el caso contra los cinco hombres detenidos en Guantánamo acusados ??de planeando y proporcionando apoyo logístico para el ataque del 11 de septiembre.

Un ciudadano de Pakistán que nació en Arabia Saudita, Khan llegó a los Estados Unidos con su familia en la década de 1990 y se les concedió asilo. Se graduó de la escuela secundaria en los suburbios de Baltimore y tuvo un trabajo de tecnología en el área de DC en una oficina donde pudo ver el humo saliendo del Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Dice que recurrió a la ideología radical tras la muerte a principios de ese año de su madre, a quien describió como la persona más importante de su vida.

Khan se disculpó por sus acciones y dijo que asume toda la responsabilidad. Dijo que ahora solo quiere reunirse con su esposa y la hija que nació mientras estaba en cautiverio. Dijo que ha perdonado a sus captores y torturadores.

"También he tratado de compensar las cosas malas que he hecho", dijo. "Por eso me declaré culpable y cooperé con el gobierno de EE. UU."

Khan es el primero de los detenidos de alto valor, los que pasaron por el programa de interrogatorios, en ser condenados y sentenciados en los tribunales militares que se encuentran en la base.

Los cinco hombres acusados ??en los ataques del 11 de septiembre incluyen a Khalid Shaikh Mohammad, quien se ha presentado a sí mismo como el arquitecto del complot. Ese caso permanece en la etapa previa al juicio y un juez ha dicho que comenzará el próximo año.

Estados Unidos retiene a 39 hombres en el centro de detención de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.