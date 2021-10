Demócratas contemplan gravar más a ricos en EU

AFP

Washington, EEUU

Estados Unidos, país que rinde culto al éxito indivi­dual, se prepara para do­tarse de un impuesto a las grandes fortunas para fi­nanciar los planes de in­versión del presidente de­mócrata Joe Biden.

Ante la oposición de una parte de los demócra­tas a aumentar los impues­tos a las multinacionales para costear los progra­mas sociales y de infraes­tructura de Biden, resur­gió la idea de gravar las plusvalías latentes, es de­cir ganancias guardadas en grandes portafolios de acciones.

Hoy un magnate como Elon Musk, jefe de Tesla, o Jeff Besos, fundador de Amazon, no pagan impues­tos por esas ganancias dor­midas so pretexto de que no existen hasta que realmente se cobran.

La idea de gravar ese lu­cro latente está sobre la me­sa, dijo el domingo la pre­sidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pe­losi. “Probablemente ten­dremos un impuesto a los ricos”, dijo en la cadena CNN.

En cambio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, di­jo: “Yo no llamaría a eso un impuesto a los ricos”. “Pero eso facilitaría la obtención de ganancias de capital, que representan una parte sumamente importante de los ingresos de las personas más ricas y que actualmen­te no están gravadas”, ad­mitió en CNN.

La propuesta apunta a personas con activos mayo­res a los mil millones de do­lares o que liberan ingresos por más de 100 millones de dólares en tres años; lo que significa menos de 1.000 contribuyentes, según el dia­rio The Wall Street Journal. Otros medios dicen que son unos 700 multimillonarios.

“Sería algo modesto (so­lo alrededor de 1.000 con­tribuyentes). Pero, ¡qué in­creíble punto de inflexión!” en la historia de Estados Unidos, tuiteó Gabriel Zuc­man, profesor de la Univer­sidad de Berkeley.

Para Pelosi el impues­to aportaría al fisco al me­nos unos 200.000 millones de dólares en 10 años; una cantidad menor a los entre 3 y 3,2 billones que planea gastar Biden.

Steve Wamhoff, director del Instituto de Política Eco­nómica y Fiscal, dijo que el gravamen “crearía una gran brecha en nuestro código fiscal”.

Destacó que el actual có­digo “tiene sentido” para la clase media, cuyas propie­dades tienden a aumentar con los años

