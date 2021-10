Informes sacuden a Facebook

AFP

Washington, EEUU

Facebook se vio afectado el lunes por informes mor­daces de al menos una do­cena de medios de comu­nicación estadounidenses basados en documentos in­ternos, apenas unas horas antes de la publicación pre­vista del informe de resulta­dos de la empresa.

El gigante de las redes sociales enfrenta una tor­menta de críticas desde que su exempleada Frances Hau­gen filtró estudios internos que muestran que la empre­sa conocía el daño potencial que provocaban sus sitios web, lo que llevó a legislado­res estadounidenses a reno­var la presión para su regula­ción.

Los informes del lunes culpan al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la plataforma se doblega a los censuradores estatales en Vietnam, permite que el dis­curso de odio aumente a ni­vel internacional debido a deficiencias lingüísticas y sa­be que su algoritmo alimen­ta la polarización tóxica en lí­nea.

“Repugnantes”

“Los Facebook Papers son tan condenables, tan inquietan­tes, tan repugnantes, y debe­rían conducir a una rápida acción a nivel federal”, tuiteó la profesora de derecho de la Universidad de Fordham Ze­phyr Teachout, refiriéndose al apelativo que se le ha dado a la filtración de información de la empresa.

Organizaciones periodís­ticas como los diarios The New York Times, The Was­hington Post y Wired se en­cuentran entre los que han recibido acceso al conjunto de documentos internos de Facebook que Haugen fil­tró originalmente a las au­toridades estadounidenses y que fueron la base de una serie de mordaces artícu­los del periódico The Wall Street Journal.

Facebook calificó la in­formación como una publi­cación parcial de sus estu­dios internos cuyo objetivo era el de crear una impre­sión negativa e inexacta so­bre la red social, utilizada por miles de millones de personas.

La empresa tiene previsto publicar el lunes sus ganan­cias trimestrales, que se dis­pararon durante la pande­mia por el uso en masa de herramientas online por par­te de la gente, que buscó res­guardarse en casa del virus. Haugen, que declarará ante los legisladores británicos el lunes, ha dicho en repetidas ocasiones que la empresa antepone su continuo creci­miento y, por tanto, los bene­ficios, al bienestar y la seguri­dad de los usuarios.

Facebook ya se ha visto afectado por grandes cri­sis, pero las revelaciones so­bre lo que sucede tras bam­balinas de la compañía ha alimentado un frenesí de informes mordaces y un re­novado impulso de los le­gisladores estadounidenses para tomar medidas en la regulación de las redes so­ciales.

El artículo de The Was­hington Post publicado el lunes afirmaba que Zucker­berg había firmado perso­nalmente una iniciativa del gobierno autoritario de Viet­nam para limitar la difusión de las llamadas publicacio­nes “antiestatales”.

CIFRAS

Ganancias

Facebook reportó el lu­nes ganancias de más de 9.000 millones de dólares en el último tri­mestre y sus usuarios aumentaron pese a que la red social enfrenta una crisis por supuesta­mente anteponer el cre­cimiento a la seguridad.

Incremento

Facebook, criticada porque se preocupa más por crecer econó­micamente y aumentar su poder, dijo que su ga­nancia es 17% mayor respecto del mismo tri­mestre el año pasado y la cantidad de usuarios mensual aumentó un 6% a 2.810 millones.