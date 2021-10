Sheriff condenado da una calificación positiva de la cárcel que dirigió

AP

Alabama, Estados Unidos

Un exalguacil de Alabama destituido de su cargo, después de ser declarado culpable de robo y violaciones de ética, le dio una calificación de cinco estrellas a la cárcel donde pasó más de dos semanas bajo custodia. Y quizás debería, ya que dirigió esa cárcel durante décadas.

El antiguo alguacil del condado de Limestone, Mike Blakely, se dirigió a los medios de comunicación el martes en sus comentarios públicos más extensos desde que fue condenado en agosto.

Libre bajo fianza mientras apelaba, Blakely mantuvo su inocencia, pero no tuvo quejas por estar en la cárcel del condado de Limestone en Atenas.

"La mejor cárcel del estado de Alabama; eso es otra cosa de la que estoy orgulloso", dijo Blakely durante una conferencia de prensa frente a la oficina de su abogado en Huntsville. "La comida era muy buena, el personal me cuidó muy bien".

Blakely, de 70 años, fue condenado en agosto por tomar préstamos sin intereses de un fondo de la cárcel del condado de Limestone que retuvo el dinero de los presos y por robar US$4,000 de su cuenta de campaña.

Estaba en su décimo mandato consecutivo en el momento de su destitución, lo que lo convirtió en el sheriff con más años de servicio en Alabama en ese entonces.

Con su sombrero de vaquero y sus botas características, Blakely dijo que tenía menos privilegios que los encargados de la cárcel y negó haber recibido un trato especial por parte de su antiguo personal.

“Estaba encarcelado, ya sea que me mantuvieran en mi oficina al frente o si me tenían en el agujero en la parte de atrás”, dijo. "Cuando estás encarcelado, déjame decirte que no tienes la libertad de ir".

Blakely dijo que "no podía pedir un mejor trato a los reclusos" y dijo que algunos incluso le ofrecieron que le llevaran comida a la cárcel.

"Dije: 'No, como la comida de la cárcel' porque me encanta porque la he estado comiendo durante los últimos 38 años", dijo.

Condenado a tres años de prisión, Blakely no podrá pasar tiempo en la cárcel del condado de Limestone una vez que comience su condena. Un juez dictaminó que estará detenido en la cárcel del condado de Franklin, ubicada a unas 60 millas (97 kilómetros) de Athens, Alabama.