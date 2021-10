Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de la gente, según exempleada

EFE

Washington, Estados Unidos

Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de sus usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia, alertó este martes una exempleada ante un subcomité el Senado de Estados Unidos.

Frances Haugen, una extrabajadora de la firma, testificó ante el subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y de Datos de la Cámara Alta después de las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal y tras revelar su identidad en una entrevista emitida el domingo con el programa "60 Minutos", del canal CBS.



La informante, de 37 años, comenzó a trabajar en Facebook como responsable de Producto en 2019, pero decidió abandonar la compañía ante la desinformación que vio tras las elecciones en EE.UU. del pasado noviembre, que desembocaron en el asalto al Capitolio en enero por parte de seguidores del entonces presidente, Donald Trump.



En su testimonio, Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los Gobiernos.



"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", dijo la informante.



FACEBOOK FOMENTA LA DIVISIÓN Y DEBILITA LA DEMOCRACIA



Explicó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook (que aparte de su propia plataforma es dueña de WhatsApp e Instagram) dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia.



"Los líderes de la compañía saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque anteponen sus beneficios astronómicos a la gente", lamentó.



Haugen, quien también estuvo empleada desde 2006 en compañías como Google, Pinterest y Yelp, aclaró que su tarea en Facebook se centró en los algoritmos y las recomendaciones que se hacen al usuario.



"Facebook sabe que el contenido que provoca una reacción extrema es más probable que logre un 'click', un comentario o que alguien lo comparta", aseguró la informante, quien subrayó que estas acciones no tienen por qué ser en beneficio del usuario.



Esta estrategia, advirtió la experta, hace que los menores estén más expuestos a contenido que promueve anorexia y puede alimentar la violencia étnica en lugares como Etiopía.



"En algunos casos esta conversación online peligrosa ha desembocado en violencia real que daña, e incluso mata a gente -siguió-. Esto no es solo sobre algunos usuarios de medios sociales que están enfadados o son inestables o sobre una parte más radical que otra. Es sobre Facebook, que elige crecer a cualquier costo".



De hecho, Haugen está "muy preocupada" por la seguridad nacional a la luz de cómo funciona Facebook a día de hoy, ya que, avisó, no dota de personal suficiente sus unidades dedicadas a prevenir los mensajes que instigan el terrorismo o el espionaje.



Este testimonio se produce después de que el lunes se cayeran a nivel mundial durante más de seis horas los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp sin que todavía se conozca el motivo.



La audiencia estuvo dedicada, sobre todo, al efecto de Facebook en los menores de edad. En concreto, la informante indicó que la empresa dispone de estudios propios que apuntan que el uso de sus plataformas es perjudicial para los menores, ya que pueden ser adictivas e incentivar hábitos que pueden derivar en anorexia.



INSTAGRAM FUNCIONA COMO EL TABACO ENTRE LOS MENORES



En ese sentido, precisó que la compañía actúa como los fabricantes de tabaco, es decir, que promueve hábitos entre los menores a través de Instagram para que se enganchen, como ocurre con los cigarrillos.



Y denunció que Instagram ha cambiado las vidas de los niños y adolescentes que sufren acoso en la escuela, dado que "el 'bullying' los sigue hasta casa, los sigue hasta sus dormitorios".



A su juicio, dentro de la empresa se toman decisiones "desastrosas" para los menores, la seguridad pública y la privacidad de los individuos. "Es por eso que debemos exigir a Facebook que haga cambios", afirmó.



Desde Facebook, la única reacción que hubo al testimonio de Haugen fueron los tuits de uno de su portavoces, Andy Stone, quien puntualizó que la exempleada "no trabajó en seguridad de menores en Instagram ni investigó sobre estos temas, ni tuvo un conocimiento directo del asunto desde su labor en Facebook".



El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue muy criticado a lo largo de la audiencia no solo por su papel en la toma de decisiones de la firma, sino por haberse ido a navegar.



El domingo, antes de la emisión de la entrevista de Haugen en "60 Minutos", Zuckerberg publicó un video en Instagram y Facebook con su esposa, Priscilla Chan, y unos amigos a bordo de una embarcación de recreo.



El video no gustó a los legisladores del subcomité este martes, cuyo presidente, el demócrata Richard Blumenthal, comentó que "Mark Zuckerberg debería mirarse al espejo hoy y, aun así, en vez de asumir la responsabilidad y mostrar liderazgo, el señor Zuckerberg se ha ido a navegar".