Ola de críticas a Piñera tras ser señalado en los Papeles de Pandora

EFE

Santiago de Chile

La masiva filtración sobre operaciones en paraísos fiscales denominada "Papeles de Pandora" desató este domingo una ola de críticas al presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien fue señalado por haber realizado parte de la venta de un polémico proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas.

Las críticas vinieron principalmente desde la oposición de izquierda y centro y llenaron las redes sociales, donde la etiqueta #ElPeorPresidenteDeLaHistoria fue la más compartida durante horas.



"La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común", dijo Gabriel Boric, candidato presidencial del bloque izquierda Apruebo Dignidad para las elecciones de noviembre.



El proyecto de la minera Dominga, agregó el hasta ahora favorito en las encuestas, "es un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger".



Para la candidata centrista, la demócrata-cristiana Yasna Provoste, "es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal con la Minera Dominga".



"Chile demanda completa transparencia", agregó la expresidenta del Senado.



El presidente del Partido Progresista y candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami dijo por su parte que "Piñera se enriquece a costa de nuestro medio ambiente" y pidió a los diputados impulsar un juicio político en el Parlamento "por actuar contra el medio ambiente, el bien común y el principio de probidad".



Aún no se han pronunciado ni el candidato oficialista Sebastián Sichel, quien fue ministro en el actual mandato de Piñera (2018-2022), ni el ultraderechista José Antonio Kast.



NIEGA PARTICIPACIÓN



Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló este domingo presuntas irregularidades en la compraventa del proyecto minero Dominga en 2010, pocos meses después de que Piñera accediera al poder para un primer mandato no consecutivo.



Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero vendieron sus acciones a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.



El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer, según la investigación.



En un comunicado enviado a los pocos minutos de revelarse la noticia, Piñera negó haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta Minera Domingo" y aseguró que "no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia".



"Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (...) y la falta de participación del presidente", esgrimió la oficina presidencial.



Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016, junto al ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.