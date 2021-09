Amigos y familiares acuden a Long Island para llorar a Gabby Petito

ARIJETA LAJKA | AP

New York, Estados Unidos

Las filas de dolientes presentaron sus respetos el domingo por Gabby Petito, la joven de 22 años cuya muerte en un viaje por el país provocó una persecución de su novio.

Entre los que se congregaron en Holbrook, a unas 35 millas (56 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York, había familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas que se sintieron conmovidas por la historia de Petito aunque no la conocían.

“Ella era un alma hermosa; estaba llena de vida, siempre sonriendo ”, dijo Desiree Keeffe, amiga de la madre de Petito, Nichole. “Ella te dio amor. Ella era solo un alma hermosa. Tocó a todo el mundo como lo hacía ahora ".

Se colocaron dos camiones de bomberos, uno a cada lado de la funeraria, cada uno con su escalera extendida, y se vio una fila de bomberos entrando al edificio. Al otro lado de la calle, una cerca de tela metálica estaba adornada con carteles con la imagen de Petito y mensajes como "Ella tocó el mundo".

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por sus padres después de que ella no respondió a llamadas y mensajes de texto durante varios días mientras ella y Brian Laundrie visitaban parques en el oeste.

Su cuerpo fue descubierto el domingo pasado en un área remota en el noroeste de Wyoming . Laundrie y Petito crecieron en Long Island, pero en los últimos años se mudaron a Florida.

Lexi Ruiz recordó haber trabajado con Petito en un café en la cercana Patchogue que administraba Ruiz.

“Ella siempre estuvo dispuesta a ayudar a alguien más”, dijo Ruiz. “Ella era tan ligera. Dondequiera que fuera, la habitación se iluminaba. Es bueno ver a tanta gente unirse y apoyar a su familia ".

Dentro de la funeraria, docenas de arreglos florales y fotos de la infancia de Petito se alineaban en las paredes, algunas de las cuales capturaban sus viajes. Un arreglo floral enviado desde Norwalk, Connecticut, decía: "No te conozco, pero tu historia me rompió".

Los dolientes fueron recibidos con una pancarta con un poema titulado "Déjalo ser" que comenzaba con la línea, "No llores por mí porque soy libre".

La muerte de Petito ha sido clasificada como homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia.

La pareja publicó en línea sobre su viaje en una camioneta Ford Transit blanca convertida en caravana. Se metieron en un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, que llevó a una detención policial por un posible caso de violencia doméstica. Finalmente, la policía decidió separar a la pareja en disputa por la noche. Pero no se presentaron cargos y no se reportaron heridos graves.

Los investigadores han estado buscando a Laundrie en Florida y registraron la casa de sus padres en North Port, a unas 35 millas (56 kilómetros) al sur de Sarasota.

El jueves, funcionarios federales en Wyoming acusaron a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito , alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $ 1,000 durante el período en el que Petito desapareció. No dijeron a quién pertenecía la tarjeta.