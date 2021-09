A Peter se suma en el Atlántico la tormenta tropical Rose

EFE

Miami, Estados Unidos

A la tormenta tropical Peter, que se formó a primeras horas de este domingo cerca de las Antillas Menores, se sumó hoy en el extremo este de la cuenca atlántica Rose, en la que viene siendo una temporada bastante activa.



Según informó en un boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Peter se mantiene con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h) y posiblemente se debilite ligeramente cuando a comienzos de la próxima semana pase al norte de las Islas de Sotavento.



La tormenta se desplaza a 17 millas por hora (28 km/h) rumbo al oeste-noroeste, y en su ruta prevista no supone riesgo directo para zonas costeras.



No obstante, el centro meteorológico, con sede en Miami (Florida), sugirió a las autoridades de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y a las Islas de Sotavento (Guadalupe, Antigua y Barbuda) vigilar el desarrollo de esta tormenta.



Peter, que se ubica a 350 millas (560 km.) al este de las Islas de Sotavento, puede producir desde este domingo hasta unas tres pulgadas (76 milímetros) de lluvia en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y partes del norte de las Islas de Sotavento, donde también se puede registrar un fuerte oleaje.



Tampoco supone una amenaza para zonas costeras la décimoséptima tormenta tropical de este año, Rose, que se ubica a 370 millas (595 km.) al oeste del extremo sur de las africanas islas de Cabo Verde.



La tormenta, que no ha merecido la emisión de alertas o avisos para zonas costeras, presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y se desplaza con dirección nornoroeste a 16 millas por hora (26 km/h).



Rose podría fortalecerse aun durante el domingo y el lunes, para luego empezar a debilitarse de forma gradual a partir del martes y mientras se desplaza en medio del Atlántico, según el NHC.



En lo que va de este año se han formado seis huracanes en la cuenca atlántica, Elsa, Grace, Henri, Ida, Larry y Nicholas, de los cuales Grace, Ida y Larry alcanzaron la categoría mayor, 3 o más.



El último de ellos, Nicholas, tocó tierra esta semana en el este de la península de Matagorda, en Texas (EE.UU.), pero rápidamente se debilitó a tormenta tropical no sin descargar fuertes lluvias en ese estado, Luisiana y otras partes del sureste de EE.UU.