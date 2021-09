Alza de reservas de vacaciones al eliminarse test británicos para viajar

EFE

Londres, Inglaterra

Las agencias de viajes han registrado un incremento de las reservas de vacaciones después de que el Gobierno británico anunciase una simplificación de las restricciones para viajar y la eliminación de costosas pruebas de covid-19.



El Ministerio británico de Transporte comunicó este viernes que a partir del 4 de octubre se eliminará el test de antígenos previo a embarcar hacia Inglaterra para los pasajeros que tienen la pauta completa de vacunación, pero se mantendrá para los no vacunados.



A finales de octubre -fecha aún no fijada-, también dejará de exigirse la prueba PCR en el segundo día después de entrar en Inglaterra para los vacunados, mientras que los que no han recibido las dosis de un preparado aún estarán obligados a hacerse este test.



Tras este anuncio, el consejero delegado de la empresa de turismo Thomas Cook, Alan French, dijo a los medios que las reservas de viajes para la semana de vacaciones escolares británicas a finales de octubre han subido un 200 % frente al mes de agosto, pero que espera que aumenten aún más en los próximos días.



"Espero que este fin de semana sea el más importante del año ya que la gente aprovechará las grandes ofertas, requisitos de pruebas más simples y una simplificación del sistema de viajes internacionales", añadió.



Por su parte, el director gerente de la compañía turística TUI UK, Andrew Flintham, admitió a los medios que la empresa ha visto un repunte de reservas para Turquía este octubre, mientras que la agencia de viajes por internet Skyscanner informó de que, treinta minutos después del anuncio de ayer, la compañía registró un alza del 133 % en las reservas por línea, especialmente a Turquía.



Las otras regiones británicas están evaluando sus medidas sobre los viajes internacionales.



El Gobierno decidió además eliminar el sistema de semáforos para catalogar a los países: rojo (riesgo alto), ámbar (medio) y verde (bajo) para dejarlo en "rojo" o "abierto".



Entre otras cosas, el Ejecutivo ha retirado a varios países de su lista roja, entre ellos Turquía, Pakistán y Maldivas, pero aún se mantienen varios países de América Latina.



Los pasajeros que entren en Inglaterra de un país en rojo están obligados a cumplir una cuarentena de diez días en un hotel asignado por el Gobierno y hacerse cargo de los gastos.