Grandes universidades impulsan vacunación de estudiantes con premios

AMY DiPIERRO y PAT EATON-ROBB | AP

Storrs, Connecticut

A medida que comienza un nuevo semestre en medio del resurgimiento del coronavirus , 26 de los 50 campus universitarios públicos más grandes de EE. UU. No exigen que los estudiantes se vacunen, según un análisis de The Associated Press.

Los enfoques sobre la aplicación de la ley varían ampliamente incluso entre las universidades que tienen mandatos de vacunas, y algunas ofrecen indulgencia para los estudiantes que optan por no participar y otras expulsan a los que no cumplen.

Los administradores están enfatizando un alto número de vacunas para los estudiantes como clave para devolver algo de normalidad al campus y mantener la instrucción en las aulas en lugar de en línea. Cuando los mandatos enfrentan oposición política, las escuelas dependen de los incentivos y el alcance para vacunar a más estudiantes.

Las universidades sin mandatos de vacunas incluyen muchas de las más grandes del país y representan aproximadamente el 55% de los estudiantes matriculados en las 50 más grandes en general, según el análisis AP, que analizó los campus más grandes para la matrícula 2019-2020 que ofrecen alojamiento en el campus. y otorgar títulos de licenciatura.

Las universidades con mandatos de vacunas se concentran en el noreste y California. Casi todos los que no tienen mandatos se encuentran en estados que han restringido la capacidad de implementar los requisitos de la vacuna COVID-19, incluidos Florida, Texas y Arizona.

Aquí hay un vistazo a los enfoques que están adoptando tres universidades públicas para vacunar a los estudiantes:

UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT

Se requiere que los estudiantes estén vacunados, pero la escuela ha sido indulgente con aquellos que se oponen a recibir las vacunas. Ha otorgado más de 800 exenciones sin denegar una sola solicitud, sin importar el motivo.

Los funcionarios están trabajando con estudiantes que no han cumplido con el mandato de comprender sus preocupaciones sobre las vacunas, dijo el presidente interino de la universidad, el Dr. Andrew Agwunobi, pediatra.

“Seríamos muy sensibles al hecho de que existe información errónea, que tal vez necesitemos educar al estudiante”, dijo. "Así que se trata de tratar de trabajar con ese estudiante para comprender cuáles son sus preocupaciones, tratando de llevarlo al lugar correcto en términos de vacunación".

El campus estableció clínicas para que los estudiantes no vacunados recibieran vacunas a medida que llegaban. Entre los que se inscribieron se encontraba la estudiante de posgrado Cindy Barreto, quien dijo que era difícil conseguir una cita en Brasil, donde su hermano fue hospitalizado en cuidados intensivos con el virus.

“Conozco gente que está esperando recibir la vacuna y yo diría que no lo haga”, dijo.

En la escuela de Storrs, donde el 25% de las clases estaban en línea el año pasado, los estudiantes esperan tener una mejor experiencia este otoño. Se esperaba que alrededor del 90% de las clases fueran en persona este semestre en la universidad donde viven en el campus alrededor de 11,000 de los 19,000 estudiantes universitarios. Todos los estudiantes deben usar máscaras en el interior y aquellos que no estén vacunados se enfrentan a pruebas semanales.

"Estaba en la residencia de mi amigo, y estaba hablando con un montón de personas, y pensé, 'No he hecho esto en un tiempo, especialmente con personas de mi edad'", dijo Sahiti Bhyravavahala, estudiante de segundo año. de Avon, Connecticut, quien pasó su primer año en casa tomando clases en línea. “Entonces, sí, seguro que se siente surrealista, abrumador también. Pero también estoy muy emocionado de conocer gente ".

Se han registrado diez infecciones por COVID-19 entre los estudiantes desde que comenzó el semestre, según UConn, donde las autoridades dicen que el 97% de los estudiantes están vacunados.

UNIVERSIDAD DE FLORIDA CENTRAL

El campus de Orlando está llevando a cabo una rifa con premios para los estudiantes vacunados, ofreciendo las vacunas en su centro de salud estudiantil y lanzando una campaña para instar a los estudiantes a obtener “Vacci-Knighted”, una obra de teatro sobre el nombre de sus equipos deportivos, los Caballeros.

Pero una orden ejecutiva del gobernador republicano Ron DeSantis impide que la escuela y otras organizaciones en Florida exijan vacunas.

Muchos profesores tienen miedo porque no saben quién está vacunado, dijo Joseph Harrington, profesor de física y presidente del Senado de la Facultad de UCF. Es parte de un grupo de profesores estatales que solicita al gobernador que permita que las escuelas establezcan sus propias políticas.

“Hay algunas clases grandes en las que los estudiantes se sientan en los pasillos porque tienen miedo de sentarse junto a otros estudiantes”, dijo Harrington. “Quieren distanciarse socialmente, pero no pueden, porque no se nos permite reducir la capacidad debido a COVID. Estamos obligados a enseñar en aulas completamente densificadas ".

En la primera semana de clases, un muestreo aleatorio encontró que el 72,6% de los encuestados tenía al menos una dosis de vacuna, dijo el portavoz de la universidad Chad Binette. Dijo que la escuela está utilizando incentivos para tratar de aumentar ese número, incluida la rifa donde los estudiantes vacunados tienen la oportunidad de ganar libros de texto, computadoras y $ 5,000 en matrícula y exenciones de tarifas.

La universidad dice que unos 12.000 de sus 72.000 estudiantes viven en el campus. Se recomienda que los estudiantes usen máscaras adentro.

Durante las dos semanas que terminaron el 11 de septiembre, la universidad informó 377 infecciones por COVID-19 entre los estudiantes.

UNIVERSIDAD DE VIRGINIA

Los estudiantes que no cumplan con el mandato de vacunación de la escuela o soliciten una exención religiosa o médica han sido expulsados.

Cerca del comienzo del semestre, 193 estudiantes habían sido cancelados por no recibir las vacunas, según el Dr. Christopher Holstege, director de salud y bienestar estudiantil. Dijo que la política se alinea con los requisitos de que los estudiantes sean vacunados contra otras enfermedades como el sarampión y las paperas.

La universidad llamó y envió correos electrónicos y mensajes de texto a los estudiantes que no habían cumplido con trabajar con ellos para obtener sus vacunas o una exención, dijo Susan Davis, vicepresidenta de asuntos estudiantiles. Dijo que todos los que no se inscribieron serán bienvenidos en enero o más tarde si cumplen con el mandato.

Aproximadamente el 97% de los 25.000 estudiantes de la escuela y el 92% del personal están vacunados, dijeron las autoridades. Cualquier persona en el campus que no esté vacunada debe usar una máscara alrededor de otras personas, en interiores y exteriores, y someterse a pruebas COVID-19 semanales.

En lo que va del semestre, la escuela ha reportado 255 casos de COVID-19 entre estudiantes.

Ofrece más del 90% de las clases en persona, en comparación con el semestre pasado, cuando aproximadamente la mitad estaban en línea.

Mallory Griffin, estudiante de último año, dijo que la mayoría de los estudiantes no tienen problemas con el mandato de la vacuna.

“Creo que el consenso entre al menos todas las personas con las que he hablado y todos mis amigos es que estamos contentos de que todos estén vacunados o se vacunen, porque eso solo nos acerca un paso más hacia la esperanza de poder volver completamente a la normalidad. ", Dijo Griffin.