Afgano asesinado por dron participaba de una organización humanitaria estadounidense; Pentágono dice que era islámico

KATHY GANNON y ERIC TUCKER | AP

Kabul, Afganistán

El afgano que murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses el mes pasado era un entusiasta y querido empleado de una organización humanitaria estadounidense, dicen sus colegas, lo que contrasta radicalmente con las afirmaciones del Pentágono de que era islámico. Grupo estatal militante a punto de llevar a cabo un ataque a las tropas estadounidenses.

Han aumentado los indicios de que el ejército de Estados Unidos puede haber apuntado al hombre equivocado en el ataque del 29 de agosto en Kabul, con consecuencias devastadoras, matando a siete niños y otros dos adultos de su familia.

El Pentágono dice que está investigando más el ataque, pero que no tiene forma de hacerlo sobre el terreno en Afganistán después de la toma de posesión de los talibanes, lo que limita gravemente su capacidad para reunir pruebas.

Los relatos de la familia, los documentos de colegas vistos por The Associated Press y la escena en la casa de la familia, donde el automóvil de Zemerai Ahmadi fue golpeado por un misil Hellfire justo cuando entraba en el camino de entrada, parecen contradecir drásticamente los relatos de los EE. UU. militar.

En cambio, pintan la imagen de una familia que había trabajado para los estadounidenses y estaba tratando de obtener visas para los Estados Unidos, temiendo por sus vidas bajo los talibanes.

En la casa, el Toyota Corolla destrozado e incinerado permanece en el camino de entrada. Pero no hay señales de grandes explosiones secundarias que, según el Pentágono, fueron causadas por explosivos escondidos en el maletero del automóvil. En el recinto amurallado y estrecho, la casa no está dañada excepto por los vidrios rotos, incluso un balcón de madera mal construido permanece en su lugar. Una pared de ladrillos inmediatamente adyacente al automóvil permanece intacta. Los árboles y el follaje cercanos al automóvil no se queman ni se rompen.

La familia quiere que Estados Unidos escuche su versión de los hechos y vea los hechos sobre el terreno.

“Solo queremos que vengan aquí. Vea lo que hicieron. Háblanos. Danos la prueba ”, dijo Emal Ahmadi, el hermano menor de Zemerai, sobre el ejército estadounidense. Casi llorando, abrió una foto en su teléfono de su hija de 3 años, Malika, con su vestido favorito. Otra foto mostraba sus restos carbonizados después de que muriera en el ataque.

El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció que no sabía si el hombre blanco de la huelga era un operativo del EI o un trabajador humanitario. “No lo sé porque lo estamos revisando”, dijo en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El ataque se llevó a cabo en los últimos días de la presencia estadounidense en Afganistán, cuando las tropas estadounidenses realizaban evacuaciones en el aeropuerto de Kabul. Solo unos días antes, un terrorista suicida del EI en el aeropuerto mató a 169 afganos y 13 militares estadounidenses.

El Pentágono dice que el ataque evitó otro ataque de EI en el aeropuerto. Las autoridades dijeron que el ejército estadounidense había estado observando el automóvil durante horas mientras conducía y vio gente cargando explosivos en la parte trasera. Días después, en medio de informes sobre los niños asesinados, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, lo calificó como un "golpe justo" y dijo que "al menos una de las personas que murieron era un facilitador de ISIS", utilizando un acrónimo del grupo Estado Islámico.

Estados Unidos reconoció los informes de víctimas civiles y dijo que pueden haber sido causadas por explosiones secundarias. La familia dijo que cuando Zemerai, de 37 años, solo en su automóvil, se detuvo en la casa, tocó la bocina. Su hijo de 11 años salió corriendo, y Zemerai dejó que el niño entrara y condujera el auto hasta el camino de entrada. Los otros niños salieron corriendo a mirar, y el misil incineró el auto, matando a siete niños y a un hijo adulto y sobrino de Zemerai.

“Ese fue mi último recuerdo, el sonido de su cuerno”, dijo otro de los hermanos de Zemerai, Romal Ahmadi, que se encontraba dentro de la casa en ese momento. Sus tres hijos, de dos a siete años, murieron.

Zemerai trabajó durante 15 años para Nutrition & Education International, una organización sin fines de lucro con sede en California destinada a combatir la desnutrición en Afganistán. Romal también trabajó brevemente para NEI.

Solo unos días antes de la huelga, Zemerai y Romal solicitaron visas especiales para los Estados Unidos para quienes habían trabajado con empresas estadounidenses. Su hermano, Emal y el sobrino que fue asesinado, Ahmad Naser Haideri, también habían solicitado visas especiales debido a su trabajo para el ejército estadounidense.

Emal proporcionó a la AP documentos que incluían sus solicitudes de visa, cartas de recomendación e incluso una medalla que Haideri había recibido por su servicio con una fuerza especial de élite entrenada en Estados Unidos. Haideri también tenía una carta de referencia del Grupo de Soluciones de Seguridad de varios países con sede en EE. UU., Donde trabajó como contratista, y lo calificó como "una parte importante de nuestro compromiso de brindar el mejor servicio fiel a las Fuerzas Especiales de EE. UU."

"Era un empleado excelente", dijo a la AP el presidente de la firma, Timothy Williams, quien escribió la carta de referencia. “No voy a cambiar de eso solo por el incidente que sucedió. Voy a estar detrás de mis muchachos ".

Los colegas de Zemerai en NEI lo describieron como un trabajador talentoso que se abrió camino desde un manitas hasta un ingeniero calificado y un empleado esencial.

El año pasado, cuando la empresa no pudo pagar a los empleados el salario completo debido a la pandemia de coronavirus, los empleados tuvieron la oportunidad de dejar sus puestos para trabajar mejor remunerado en otro lugar.

Pero Ahmadi se negó y dijo: “Soy NEI. De principio a fin, hasta que logremos nuestro objetivo ”, dijo a la AP el fundador y presidente de la empresa, Steven Kwon.

Sus colegas lo recordaron como un padre cariñoso y bailarín entusiasta que mantuvo un espíritu optimista en medio del caos de su entorno y se apresuró a consolar a quienes lo rodeaban con una broma. Se había criado en la pobreza en Kabul y mantenía "ese corazón por los pobres", dijo un compañero de trabajo que pidió ser identificado solo como Sonia por razones de seguridad.

“Definitivamente fue el mejor de nosotros. Absolutamente ”, dijo.

También siempre apoyó los esfuerzos de la compañía para contratar a más mujeres y crear programas para mujeres, que es una de las muchas razones por las que sus colegas dijeron que la sugerencia de que él estaba conectado con cualquier tipo de extremismo les parece absurda.

“Todo lo que escuchamos sobre él es tan perturbador y absurdo porque amaba mucho a su gente”, dijo Sonia. “¿Cómo se daría la vuelta de la noche a la mañana y empezaría a querer matar a su propia gente? No tiene absolutamente ningún sentido en absoluto ".

Parece poco probable que Estados Unidos envíe a alguien a la casa Ahmadi para investigar. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que "no conoce ninguna opción que ponga a los investigadores sobre el terreno en Kabul". El Comando Central de Estados Unidos dijo que se basaría en "otros medios", sin dar más detalles, pero aparentemente refiriéndose al video de vigilancia y las interceptaciones que llevaron al ataque.

La familia, afligida y furiosa, todavía quiere refugio en Estados Unidos. Además de sus preocupaciones ya existentes sobre su trabajo anterior con Estados Unidos, ahora temen que los nuevos gobernantes talibanes sospechen que son el EI. El grupo Estado Islámico es un rival violento de los talibanes.

“Estados Unidos nos ha acusado. No han limpiado nuestro nombre y ni siquiera nos hablan, y ahora la sospecha está sobre nosotros ”, dijo Emal. “Estamos enojados, pero no sabemos qué hacer. Por nuestra seguridad iríamos a Estados Unidos, pero deben ser todas nuestras familias, no solo yo ”.

Para su consternación, los colegas de Ahmadi dicen que nadie de la administración Biden se ha puesto en contacto con ellos sobre lo sucedido.

“Solo háblenos porque nuestros equipos ahora están aterrorizados”, dijo Sonia. "Quiero decir, además de temer a los talibanes y al ISIS, ahora le temen aún más al gobierno de Estados Unidos".