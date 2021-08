El jefe de un museo es el único candidato a la presidencia de Estonia

Jari Tanner/AP

Helsinki, Finlandia

Estonia se está preparando para unas inusuales elecciones presidenciales en el parlamento. Solo habrá un candidato en la votación del lunes, una situación sin precedentes desde que la nación báltica recuperó su independencia hace 30 años.

El mandato de cinco años de la presidenta Kersti Kaljulaid expira el 10 de octubre, y los legisladores del parlamento Riigikogu de 101 escaños deben elegir un nuevo jefe de estado para reemplazarla en el cargo mayoritariamente ceremonial.

Como no se han registrado más candidatos antes de la fecha límite del sábado, el director del Museo Nacional de Estonia, Alar Karis, será el único candidato. Karis, un ex auditor del estado, es el único que ha logrado obtener el apoyo del mínimo requerido de 21 legisladores.

La celebración de una votación con un solo candidato ha desconcertado al país, y varios políticos han pedido una revisión completa del complejo sistema de elecciones presidenciales de Estonia.

Algunos estonios incluso han sugerido que la pequeña nación europea, donde el primer ministro tiene la mayor parte del poder político, debería abolir por completo el cargo de jefe de estado.

Jaak Joeruut, ex ministro de Defensa y diplomático, dijo en un artículo de opinión reciente que “las elecciones con un candidato pertenecen a la era soviética. No es ético, pero, curiosamente, es legal".

Una vez que una república soviética, Estonia, una nación de 1,3 millones, recuperó su independencia en 1991 y ahora es miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN.

Si el presidente hubiera sido elegido directamente por el pueblo, el liberal Kaljulaid estaría buscando un segundo mandato. La primera mujer presidenta de Estonia es razonablemente popular entre el público.

Pero disfruta de poco apoyo de los legisladores, al parecer debido a su franqueza sobre sus compañeros políticos y las políticas gubernamentales.

El Partido de la Reforma del Primer Ministro Kaja Kallas y el Partido del Centro, que forman el gobierno de coalición de centro-derecha de Estonia, han respaldado a Karis, de 63 años.

Ambas partes lo han elogiado por su comprensión de la sociedad de Estonia y ven su formación académica (dirigió la Universidad de Tartu, la principal institución académica de Estonia) y su trabajo como auditor como fortalezas sustanciales.

Tonis Sarts, profesor asociado de política comparada en la Universidad de Tallin, está de acuerdo con la evaluación, pero señaló que Karis es un novato en política exterior.

"Probablemente sea uno de los candidatos mejor preparados considerando la dimensión de la política nacional, pero no ha tenido ninguna experiencia práctica en la formulación de políticas exteriores y la diplomacia", dijo Sarts a The Associated Press.

Karis necesita una mayoría de dos tercios, o 68 votos, en el parlamento para ser elegido en votación secreta.

La coalición gobernante tiene 59 votos y es probable que obtenga el apoyo de al menos otros nueve legisladores de tres partidos de oposición.

El partido populista de derecha EKRE ha propuesto un candidato propio, pero no tenía suficientes legisladores para registrarlo.

El conservador Patria, un pequeño partido de oposición, dijo que está de acuerdo con Karis en varios temas, pero dio a sus legisladores libertad para votar.

Mientras tanto, los socialdemócratas están divididos entre Kaljulaid y Karis, pero el partido tiene muy pocos legisladores y aliados para proponer que el presidente en ejercicio se presente a la reelección.

Si los legisladores rechazan a Karis el lunes, otras dos rondas de votación están programadas para el martes. Si eso falla, la elección se transferirá a un colegio electoral especial de 208 miembros que votaría por un nuevo jefe de estado en septiembre.

Según la constitución de Estonia, el papel del presidente es principalmente representar a la nación en el extranjero y actuar como líder de opinión nacional.

Sin embargo, el presidente también es el comandante supremo de las fuerzas armadas de Estonia, designa formalmente a los miembros del gobierno, firma leyes para hacerlas válidas y tiene el poder de vetar propuestas de ley.