EEUU insta a los haitianos a hacer un esfuerzo en común para fortalecer la democracia en el país

Europa Press

Haití

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a la población y a las nuevas autoridades que hagan un esfuerzo en común para estabilizar el país y poner fin a semanas de convulsión que han desembocado en el asesinato del presidente Jovenel Moise.

"Se merecen democracia, estabilidad, seguridad y prosperidad. Y estamos con ustedes ", ha declarado la embajadora de EEUU, Linda Thomas-Greenfield, para quien la constitución de un nuevo gobierno en Haití es "un paso más que necesario para el diálogo inclusivo tan soñado por la nación haitiana".

"La formación de un nuevo gobierno en Haití tras la muerte de Moise es un paso tan positivo como necesario para responder a las necesidades del pueblo haitiano", ha hecho saber la embajadora en comentarios recogidos por 'Gazette Haiti'.

"Los nuevos dirigentes haitianos deben crear las condiciones de seguridad necesarias para la realización, lo antes posible, de elecciones presidenciales, legislativas y locales, libres y justas para que se renueve la plantilla política", propugnó.

El funeral de Moise se celebró el viernes en Cabo Haitiano, escenario de tensiones y protestas, en algunas de las cuales se levantaron barricadas, sin que por el momento las autoridades hayan facilitado un balance de posibles víctimas o detenidos, según la agencia haitiana Alter Presse.

Las protestas estuvieron protagonizadas por personas que reclamaron "justicia" tras el asesinato de Moise, después de que el nuevo primer ministro, Ariel Henry, llegara a la ciudad para participar en las exequias, en las que ha participado la viuda de Moise, Martine Moise, quien resultó gravemente herida durante el ataque.

La mujer aseguró durante su comparecencia en el funeral que no busca venganza por el magnicidio, sino que solo desea que se haga justicia que no desea venganza por el magnicidio de su esposo, solo desea que se haga justicia, e instó a la población a no caer en el miedo, según informa la cadena TeleSur.