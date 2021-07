'Barney' elude la captura días después de la fuga de la granja

AP

Nueva York, Estados Unidos

Un toro fugitivo ha eludido la captura durante varios días en Long Island, a pesar de que los buscadores emplearon un helicóptero y equipo de visión nocturna junto con los intentos de atraer al animal errante con granos y una vaca.

La policía del condado de Suffolk dice que comenzó a responder a las llamadas sobre el toro de 1,500 libras (680 kilogramos) que se soltó el martes por la mañana después de que atravesó la cerca de una granja local.

Los residentes han visto al toro de pelaje oscuro, desde entonces apodado Barney, caminando por campos, carreteras y patios suburbanos. Y cerró brevemente una parte de Sunrise Highway.

Los equipos han registrado el área a unas 50 millas (80 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York a pie y a caballo. Han usado drones. Una "trampa para toros" cebada con el mismo alimento que Barney come en la granja no funcionó, ni tampoco otras posibles trampas.

"Hemos intentado atraerlo con una vaca, con caballos", dijo a Newsday Frankie Floridia de Strong Island Animal Rescue. “Estoy aquí con una (pistola tranquilizante), buscándolo, y pienso, 'Estoy cazando vacas en una película de Indiana Jones'. Es frustrante. Cuanto más tiempo pasa, te preguntas qué pasa".

El toro deambula por una parte de Long Island que presenta una densa maleza y páramos de pinos. Floridia dijo que la densa vegetación ha dificultado la búsqueda.

Los rescatistas dijeron que esperan que el toro se traslade a un santuario.

“No tengo miedo de que sea agresivo con los humanos”, dijo Floridia. “No tiene cuernos, no es un animal agresivo. Creo que va a ver gente y se va a escapar. Solo me temo que, con el color de su abrigo, se adentrará en una carretera en la oscuridad y algún conductor no lo verá".