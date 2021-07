Absueltos los dos pilotos en caso de tráfico de cocaína entre Dominicana y Francia

AFP

Aix-en-Provence, Francia

Los pilotos Pascal Fauret y Bruno Odos, condenados a seis años de cárcel en primera instancia en el caso "Air Cocaïne" de tráfico entre República Dominicana y Francia, fueron absueltos el jueves por la corte especial de apelaciones francesa de Aix-en-Provence (sur).

Para los otros acusados de este proceso, la corte de apelaciones confirmó las condenas pronunciadas en primera instancia.

Los gerentes de la compañía de aviación Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Alcaud fueron condenados a 6 años de cárcel y Ali Bouchareb, quien está detrás del tráfico de droga, según la acusación, fue condenado a 18 años de prisión. Su chofer, Michel Ristic, fue absuelto como en primera instancia.

Los pilotos Fauret y Odos siempre clamaron su inocencia, desde su detención, y su abogado reiteró en su larga defensa el miércoles que ambos no sabían que había 700 kilos de cocaína en las 26 maletas que fueron puestas en el Falcon 50 que se disponía a despegar de Punta Cana, República Dominicana, en marzo de 2013.

El juicio en apelación se había iniciado el lunes.

"Me declaro inocente, es la última vez", dijo ante el tribunal de apelación uno de los dos pilotos, Bruno Odos. "No he modificado nunca mi posición en ocho años", señaló el otro, Pascal Fauret.

Ambos fueron condenados en primera instancia en 2019 a seis años de cárcel cada uno por tráfico de drogas en banda organizada.

En aquel entonces, el tribunal consideró probado que los dos pilotos quisieron trasladar casi 700 kilos de cocaína a bordo del avión, desde el aeropuerto de Punta Cana hacia Saint Tropez (sureste de Francia), en marzo de 2013.

Los dos pilotos fueron apresados en la pista. Condenados a 20 años en República Dominicana, los dos pilotos protagonizaron una espectacular fuga del país caribeño a bordo de una lancha.