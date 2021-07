Israel notifica fallecidos por coronavirus por primera vez en dos semanas

Europa Press

Madrid

Los hospitales de Israel han notificado este jueves, por primera vez en dos semanas, fallecidos por coronavirus en medio del repunte de casos que ha experimentado el país, que ha llevado a las autoridades a reinstaurar algunas de las medidas que se habían levantado.

En concreto han sido dos víctimas las que han fallecido como consecuencia de complicaciones derivadas de la enfermedad, uno de los cuales, un hombre de 80 años, habría recibido las dos vacunas.

La información no ha sido incluido todavía en las cifras que recoge el Ministerio de Salud, que por la mañana ha indicado que en las 24 horas anteriores no se había notificado ninguna muerte, informa 'The Times of Israel'.

En el último balance epidemiológico, la cartera de Salud ha informado de 518 nuevos casos, para un total de 844.684 contagios desde el inicio de la pandemia. El martes, por primera vez, Israel notificó más de 500 casos desde el mes de marzo.

En medio del repunte en Israel, achacado a la variante delta, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ordenó el lunes el inicio de dos estudios para valorar la eficacia de las vacunas en distintos grupos de edad para sopesar si es necesaria una tercera dosis para reforzar la inmunidad.