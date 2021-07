Presuntos involucrados en el asesinato de Jovenel Moise capturados en fotos

El exprimer ministro de la República de Haití, Laurent Salvador Lamothe, aseguró haber recibido fotos de dos hombres que conforman el presuntos grupo de involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moise ocurrido el pasado miércoles en horas de la madrugada.

Lamothe afirmó vía Twitter que los “mercenarios extranjeros” son testigos importantes para determinar “quién les pagó para matar al presidente haitiano”.

“Acabo de recibir las Fotos de los MERCENARIOS EXTRANJEROS que participaron en el asesinato del PRESIDENTE DE HAITÍ bajo custodia de la POLICÍA, testigos importantes para determinar quién les PAGÓ para Matar a nuestro Presidente”, se lee en el tweet.

La publicación está acompañada de una captura de pantalla de una transmisión hecha por la emisora radial por Internet haitiana Tripotay Lakay.

I just received the Pictures of the FOREIGN MERCENARIES who took part in the assassination of The PRESIDENT OF HAITI in custody of the POLICE , important witnesses to determine who PAID them to Kill our President. @OneWorldCNN @CBSMiami pic.twitter.com/TgUX39n8Yq