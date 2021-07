Castillo niega financiamiento irregular de su campaña en Perú

AFP

Lima, Perú

El candidato izquierdista Pedro Castillo negó este domingo haber recibido un financiamiento irregular en su campaña electoral a la presidencia de Perú, en medio de investigaciones que realiza la fiscalía al partido político que lo postuló y dijo estar dispuesto a someterse a cualquier indagatoria.

"Me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol (la moneda nacional), y que me haya dicho: Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti. Rechazo rotundamente", dijo a la prensa.

Castillo, quien espera ser proclamado como nuevo presidente de Perú, manifestó que su campaña se realizó con aportes de sus simpatizantes.

"Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente (la tesis del Ministerio Público). Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo", agregó.

La fiscal Anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, indicó que miembros de la organización criminal "Los Dinámicos del Centro", dedicada a falsificar licencias de conducir en esa región del país, habrían buscado introducir fondos ilícitos a la campaña electoral del partido Perú Libre con el que postuló Castillo en las elecciones.

"El objetivo era financiar la campaña del partido político de turno que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales", manifestó Bautista en referencia a Perú Libre en una audiencia judicial el sábado.

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue condenado por corrupción mientras era gobernador de la región andina de Junín.

"Hemos leído las denuncias que hay a través de los Dinámicos del Centro. Entonces ya sabemos cómo nos ha robado los votos, sabemos cómo han financiado el fraude", dijo la derechista Keiko Fujimori en un mitin con sus seguidores frente al palacio de Justicia de Lima.

El conteo oficial del balotaje, que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, pero la candidata pidió revisar miles de votos y por eso aún no ha sido proclamado un ganador.