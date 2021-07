La imagen de China permanece en mínimos históricos con el liderazgo de Xi y a pesar de la gestión de la pandemia

EUROPA PRESS

Madrid

La imagen de China sigue manteniéndose en mínimos históricos con el presidente, Xi Jinping, al frente del país, según un informe del Pew Research Center, que señala que el gigante asiático suscita numerosas críticas a nivel internacional a pesar de que su gestión de la pandemia ha sido alabada en gran medida.

Las principales economías del mundo, que han alertado de que Pekín no respeta las libertades personales de la población, han expresado que tienen una visión negativa de China, especialmente Japón, Suecia, Australia, Corea del Sur y Estados Unidos. Por contra, en Grecia y Singapur más de la mitad de la población considera que su percepción sobre China ha cambiado.

No obstante, la confianza en el presidente sigue siendo muy baja en la mayoría de países en los que se han realizado encuestas. Así, Canadá, Australia, Francia y Suiza han expresado que no confían en Xi, del que no esperan que haga "lo correcto" a nivel político.

Esto contrasta notablemente con la situación en Estados Unidos, cuya imagen ha mejorado a nivel internacional desde que Joe Biden llegó al poder. Si con Donald Trump como presidente de Estados Unidos apenas un 34 por ciento de los entrevistados tenía una opinión favorable del país norteamericano, con Biden el dato aumenta al 62 por ciento.

En España, tan solo un 20 por ciento tiene una imagen favorable de Xi, un número que asciende al 73 por ciento en el caso de Biden. Así, más de la mitad de la población de estos países cree que es más importante preservar una buena relación con Estados Unidos que con China. Las únicas excepciones son Singapur y Nueva Zelanda.

En 2020, un mayor número de países consideraron a China el principal poder económico del mundo, especialmente en Europa, una tendencia que ha disminuido este año. Ahora, una de las principales preocupaciones de estas potencias es la falta de respeto hacia las libertades y derechos de la población por parte del Gobierno chino.

Un 88 por ciento de los entrevistados ha concluido que China no respeta estas libertades, lo que lleva a un máximo histórico en la mayoría de países, entre ellos Italia, Corea del Sur, Grecia, Canadá, España, Japón y Alemania. El informe muestra, además, que existe una correlación entre el nivel educativo de los encuestados y su visión sobre China y el respeto a los Derechos Humanos.

Buena gestión de la pandemia

No obstante, China destaca sobre muchos otros países respecto a la gestión de la pandemia de coronavirus. Un 49 por ciento de los encuestados que han participado en el estudio han señalado que el país asiático ha hecho un buen trabajo a la hora de lidiar con los contagios, una cifra que disminuye notablemente cuando se refiere a Estados Unidos.

Desde que comenzaron a aparecer casos de COVID-19 en la provincia de Hubei en diciembre de 2019, China ha sido objeto de numerosas críticas. A pesar de esto y después de un año de pandemia, sin embargo, el gigante asiático ha logrado acallar muchos de estos comentarios.

Los países europeos muestran una postura más indulgente respecto a esta cuestión, con un 57 por ciento a favor del trabajo realizado por China en el marco de la pandemia. Todos los países europeos encuestados --a excepción de Suecia-- comparten esta visión, si bien prevalece especialmente en países como Grecia, España, Italia y Bélgica.

Por otra parte, la mayoría de estos países antepone una mejora de las relaciones económicas con Estados Unidos antes que con China: en España, el 62 por ciento de los encuestados prefiere un acercamiento de este tipo con Washington, mientras que el 22 por ciento aboga por un aumento de las relaciones comerciales con Pekín.

Además, al menos siete de cada diez personas han expresado que no confían en la capacidad de Xi para lidiar con asuntos de carácter internacional. En Francia, Suecia y Alemania, la mayoría de los encuestados han señalado que no confían "en absoluto" en él.

Esta confianza, según el estudio, está relacionada con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno chino. En términos generales, aquellos que consideran que se tomaron medidas adecuadas han defendido la actuación de Xi y han expresado una mayor confianza en su Gobierno.