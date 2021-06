'Los protegió hasta la muerte': las reglas de COVID para el cuidado de ancianos

MICHAEL RUBINKAM | AP

Washington, Estados Unidos

Barbara y Christine Colucci anhelan quitarse las máscaras y besar a su madre de 102 años, que tiene demencia y se encuentra en un asilo de ancianos en Rochester, Nueva York. Les encantaría tener más de dos personas en su habitación a la vez para que los familiares también puedan estar allí.

"No sabemos cuánto tiempo más estará viva", dijo Christine Colucci, "así que es como, por favor, danos esta última oportunidad con ella en sus últimos meses en esta tierra para tener esa interacción".

Las restricciones pandémicas están desapareciendo en casi todas partes, excepto dentro de muchos de los hogares de ancianos de Estados Unidos. Las reglas diseñadas para proteger a los más vulnerables de la nación del COVID-19 aún se están aplicando a pesar de que el 75% de los residentes de hogares de ancianos ahora están vacunados y las infecciones y las muertes se han desplomado.

La frustración se ha apoderado de las familias de todo el país que visitan a sus mamás y, este fin de semana del Día del Padre, a sus papás. Los abrazos y los besos todavía se desaconsejan o se prohíben en algunos hogares de ancianos. Los residentes cenan en relativo aislamiento y juegan al bingo y hacen manualidades a distancia. Las visitas son limitadas y deben ser breves, y se interrumpen por completo si alguien da positivo por el coronavirus.

Los familiares y defensores cuestionan la necesidad de tales restricciones en esta etapa de la pandemia, cuando el riesgo es comparativamente bajo. Dicen que las medidas ahora solo prolongan el aislamiento de las personas mayores y aceleran su deterioro mental y físico.

“Los han protegido hasta la muerte”, dijo Denise Gracely, cuya madre de 80 años, Marian Rauenzahn, vive en un hogar de ancianos en Topton, Pensilvania.

Rauenzahn tenía COVID-19 y luego perdió parte de una pierna debido a la gangrena, pero Gracely dijo que con lo que más luchó fue la soledad forzada, pasando de visitas de seis días a la semana a ninguna.

Las hijas de Rauenzahn finalmente ganaron el derecho a verla una vez a la semana, y el asilo de ancianos ahora dice que planea relajar las reglas sobre las visitas para todos los residentes a fines de junio. Pero no ha sido suficiente, en lo que a Gracely respecta.

"Creo que su demencia ha progresado", dijo Gracely. “Está muy sola. Tiene tantas ganas de salir de allí ".

El defensor del pueblo de cuidados a largo plazo de Pensilvania ha recibido cientos de quejas sobre las reglas de visitas este año. Kim Shetler, especialista en datos de la oficina del ombudman, dijo que las restricciones de COVID-19 de algunos hogares de ancianos van más allá de lo que exigen las pautas estatales y federales. Los administradores han estado haciendo lo que creen que es necesario para mantener a las personas seguras, dijo, pero las familias están comprensiblemente molestas.

“Hemos hecho todo lo posible por defender a las personas para que obtengan esos derechos de visita”, dijo. “Es su hogar. Deberían tener el derecho de ir y venir y tener los visitantes que elijan ".

Una encuesta reciente de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, un grupo de defensa, encontró que los límites de tiempo para las visitas siguen siendo algo común, que van de 15 minutos a dos horas. Algunas instalaciones limitan las horas de visita a los días de semana, lo que dificulta a las personas que trabajan durante el día o restringen las visitas a una o dos veces por semana.

El asilo de ancianos de Rauenzahn en Pensilvania ha estado limitando a la mayoría de los residentes a una única visita de 30 minutos cada dos semanas.

Las autoridades federales deben "restaurar los derechos de visita completos a los residentes de hogares de ancianos sin demora", dijeron Consumer Voice y varios otros grupos de defensa en una carta del 11 de junio a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Los residentes "continúan sufriendo de aislamiento y declive debido a las visitas limitadas permitidas en la guía actual", decía la carta.

Los defensores también están en desacuerdo con la orientación federal sobre cómo los hogares de ancianos tratan los nuevos casos de COVID-19. La guía dice que la mayoría de las visitas deben suspenderse durante al menos 14 días. Algunos miembros de la familia, administradores y defensores se quejan de que la recomendación ha dado lugar a cierres frecuentes debido a uno o dos casos.

“Nunca hemos tenido un período de tiempo realmente largo en el que podamos recibir visitas”, dijo Jason Santiago, director de operaciones de The Manor en Seneca Hill en Oswego, Nueva York. Dijo que el aislamiento continuo está causando un alto precio. “Tenemos que hacer cosas que tengan más sentido para estos residentes, más sentido para estas familias”.

Si bien el gobierno federal recientemente alivió las restricciones para los residentes de hogares de ancianos vacunados, el estado de Nueva York no ha ido. Quienes comen juntos en espacios comunes deben permanecer socialmente distanciados, por ejemplo, y deben estar enmascarados y a una distancia de 6 pies durante las actividades, sin importar su estado de vacunación.

Eso hace que la artesanía, el bingo, la música - "mucho de lo que se trata la vida en un hogar de ancianos" - sean más difíciles, dijo Elizabeth Weingast, vicepresidenta de excelencia clínica en The New Jewish Home, que administra instalaciones para el cuidado de ancianos en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. .

“Priorizamos la vacunación de los residentes de hogares de ancianos y eso es maravilloso, pero no están obteniendo las mismas libertades que usted o yo tenemos ahora”, dijo Weingast, quien recientemente publicó un artículo de opinión pidiendo una relajación de las restricciones.

Su coautora, Karen Lipson de LeadingAge New York, que representa a hogares de ancianos sin fines de lucro, dijo que las reglas "obligan a este tipo de vigilancia del amor que es realmente, realmente desafiante".

Con el virus infectando a más de 650,000 residentes de cuidados a largo plazo y matando a más de 130,000 en todo Estados Unidos, los hogares de ancianos tenían el deber de tomar precauciones cuando el COVID-19 estaba fuera de control, dijo Nancy Kass, experta en salud pública de Johns Hopkins Universidad. Pero dijo que está desconcertada por el continuo énfasis en la seguridad a expensas de la calidad de vida de los residentes, dado que "ya no estamos en esa situación".

En Ohio, Bob Greve estaba desesperado por un cambio de escenario después de estar encerrado en su hogar de ancianos en el área de Cincinnati durante la mayor parte del año pasado. Pero el administrador no permitió una visita a la casa de su hijo debido a preocupaciones de COVID-19, a pesar de que ambos hombres están completamente vacunados.

La política llevó a Greve a un "punto de ruptura", según su hijo, Mike Greve, quien dijo que su padre de 89 años llamaba seis, ocho, incluso 10 veces al día por aburrimiento y frustración y hablaba constantemente de salir.

Mike Greve dijo que presionó al administrador del hogar de ancianos para que hiciera incursiones al aire libre, solo para que le dijeran: "Si dejo que saques a tu padre, tengo que dejar que todos los demás". Greve dijo que al administrador le preocupaba que los residentes se llevaran COVID-19 con ellos.

El administrador no devolvió los mensajes telefónicos ni de correo electrónico de The Associated Press. Un día después de que AP buscara comentarios, dijo Greve, el administrador lo llamó a la oficina, se ofreció a permitir que su padre saliera de visita y dijo que la política también se cambiaría para todos los demás.

Padre e hijo pasaron una tarde gloriosa tomando el sol en la casa de Greve, donde su padre vio un ciervo.

“Dijo, 'Aleluya', no sé cuántas veces”, dijo Greve. "Él dijo: 'No sé cómo me sacaste, pero estoy tan feliz que podría llorar'".