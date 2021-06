Nicaragua: arrestan a más dirigentes de la oposición

AP

Nicaragua

La policía de Nicaragua arrestó el domingo a otros cuatro dirigentes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, incluidos los ex guerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez y Hugo Torres, informó la entidad gubernamental.

En un comunicado, la policía confirmó la detención de Torres, un exgeneral del ejército sandinista de 73 años que abandonó el partido de Ortega años atrás por disentir de su liderazgo. Torres es vicepresidente del movimiento opositor Unamos.

Previamente, la institución había informado sobre el arresto de Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyen Barahona, todas dirigentes del disidente Unamos, por parte de patrullas antimotines de la policía. Barahona es presidenta de la misma agrupación opositora.

“Esta es una agresión más de la dictadura de los Ortega Murillo en contra de la oposición nicaragüense y en contra de Unamos”, indicó un informe de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), coalición a la que pertenece el movimiento.

Torres y Téllez participaron en 1978 en un sonado asalto al Palacio Nacional, donde funcionaba el Congreso durante el régimen del dictador Anastasio Somoza, junto al también guerrillero Edén Pastora, fallecido en 2020.

Torres, además, fue miembro del comando Juan José Quezada, que en 1974 asaltó la casa de un ministro de Somoza, José María Castillo, y sacó de la cárcel a Daniel Ortega, quien guardaba prisión desde 1967 por haber asaltado un banco.

Hasta ahora ya son 12 los opositores que han sido detenidos desde el 2 de junio. Se los investiga en la mayoría de los casos “por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación”, y “pedir sanciones” extranjeras, según han indicado informes de la Policía Nacional.

Entre los detenidos en los últimos días figuran cuatro aspirantes presidenciales a los comicios del 7 de noviembre.

Unamos es el nuevo nombre del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una disidencia del gobernante Frente Sandinista. También forma parte de la opositora UNAB, creada tras la revuelta social de abril de 2018.

Téllez, de 65 años, fue comandante guerrillera del Frente Sandinista. Se desempeñó como ministra de Salud del primer gobierno del Frente Sandinista (1979-1990), pero años después abandonó ese partido y se unió al MRS tras criticar duramente el liderazgo de Ortega, a quien ha llamado “caudillo” y “dictador”. Ortega volvió al poder en 2007 y en 2009 el MRS fue proscrito.

Los movimientos del fin de semana sugieren que Ortega ha ido más allá de la detención de posibles rivales para las elecciones de noviembre, y ha comenzado a arrestar a cualquier miembro visible de la oposición.

“Ya no se trata de potenciales candidatos, sino de dirigentes políticos”, dijo a The Asociated Press el exgeneral Torres antes de ser arrestado. “Esto no es una transición a la dictadura, esta ya es una dictadura pura y dura”, añadió.

Según el exguerrillero, que luchó en las filas sandinistas desde la década de 1970, “Ortega superó a Somoza” pues “tiene subordinado a todos los poderes como nunca lo tuvo Somoza y tiene cuerpos de represión más grandes que Somoza”.

Tras la revuelta social de abril de 2018, el gobierno acusó al MRS de ser los “instigadores” de las protestas que el gobierno calificó como un “fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega, que aspira a su tercera reelección en noviembre.

Ahora, la Fiscalía señala a los opositores de “promover la intervención” y “pedir sanciones”. Estados Unidos ya ha sancionado a 31 funcionarios y allegados a Ortega, siendo las más recientes las sanciones aplicadas esta semana por el Departamento del Tesoro contra su hija Camila Ortega Murillo y otros tres altos personeros del gobierno.

La oposición afirma que Ortega quiere eliminar a sus adversarios del proceso electoral, porque —según asegura— “teme” perder los comicios. Daniel Ortega, que cumplirá 76 años en noviembre, lleva casi 15 años en el poder y apuesta a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

La periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro y favorita según las encuestas para enfrentar a Ortega, permanece bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio, investigada por supuesto “lavado de dinero”, mientras que los precandidatos opositores Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron enviados a prisión preventiva en la última semana.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará la situación de Nicaragua el próximo martes.