Mujer recupera billete de lotería de US$1 millón que había botado

AP

Massachusetts, Estados Unidos

Una mujer de Massachusetts que arrojó accidentalmente un billete de lotería de un millón de dólares finalmente recogió sus ganancias gracias a la amabilidad y honestidad de los dueños de la tienda donde lo compró.

Lea Rose Fiega compró el boleto raspadito Diamond Millions de US$30 en marzo en la tienda Lucky Stop en Southwick, cerca de donde trabaja.

"Tenía prisa, en la hora del almuerzo, y lo rasqué muy rápido, lo miré y no parecía un ganador, así que se lo entregué para que lo tiraran", dijo el lunes.

El boleto permaneció detrás del mostrador durante 10 días.

“Una noche, estaba revisando los boletos de la basura y descubrí que ella no anotó el número”, dijo a WWLP-TV Abhi Shah, el hijo de los dueños de la tienda. "Raspé el número y había $ 1 millón debajo del boleto".

Fiega es un cliente habitual, por lo que la familia supo de inmediato quién lo había descartado.

Shah fue a ver a Fiega en el trabajo.

“Vino a mi oficina y me dijo 'mi mamá y mi papá les gustaría verte'”, dijo. “Le dije 'estoy trabajando' y él dijo 'no, tienes que venir'. Así que fui para allá y ahí fue cuando me dijeron. Estaba en total incredulidad. Lloré, los abracé".

Fiega dijo que superar una pelea casi fatal con COVID-19 en enero fue como "ganar la lotería", por lo que se siente doblemente afortunada.

"¿Es decir, quién hace eso? Son grandes personas. Estoy más que bendecida”, dijo.

La tienda recibe un bono de US$10,000 de la comisión de la lotería estatal por vender el boleto ganador. Fiega dijo que le dio a la familia una recompensa adicional. Ella está guardando el resto para la jubilación.