Israel dice elimina bases de fabricación de cohetes y misiles de Hamas

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Por lo menos cuatro de los cinco líderes más importantes en fabricación de cohetes y misiles para uso de la oganización palestina Hamas fueron atacados por las autoridades israelíes durante la mañana de este miércoles como respuesta ante los ataques que recibiera Israel por parte de este grupo.

La información fue revelada por el embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Biran Bayor, en una entrevista con este medio.

“Nosotros logramos eliminar, Gracias a Dios, toda la cadena de los lideres más importantes que producen los cohetes hacia Israel, son cuatro o cinco líderes”, detalló el diplomático.

Esta operación se desarrolló luego de que Hamas dirigiera más de 750 proyectiles, cifra revelada por el embajador, desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí la noche de este pasado martes y en el marco de crecientes fricciones entre Palestina e Israel, dice el embajador.

Bayor puntualizó que “no se pueden sentar y esperar a ver que pasara en tres o cuatro días”, por lo que tiene que reaccionar para que su pueblo pueda “continuar y vivir”.

“Nosotros no vamos a vivir bajo amenazas. No hay juegos en esto”, enfatizó el diplomático, al tiempo que subrayó que así como lograron tratados y convenios de paz con otros países con los que no se imaginaron, están listos para negociar con los líderes “reales” de Palestina.

“No perdemos la fe. La fe y la vía de paz ganarán, no hay otra opción, no el terrorismo”, subrayó Daniel Biran Bayor.

Espera respaldo dominicano

El embajador de Israel también indicó durante la entrevista que espera que el gobierno de República Dominicana condene los actos terroristas de la organización Hamas, que según denunció no respetan la vida de la población civil que no tiene nada que ver con los conflictos.