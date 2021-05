Cada vez más estados de EEUU adoptan licencias digitales

AP

Utah, EEUU.

Luego de alrededor de un año de mandatos de uso de mascarillas sanitarias, pruebas de coronavirus y clases a distancia, el ambiente se tornó tenso en la Universidad de Vermont cuando las autoridades de la escuela tomaron medidas severas por el incumplimiento de las reglas de distanciamiento social y cobertura de rostro ante el aumento de contagios entre los estudiantes.

Cientos de estudiantes recibieron citaciones por violaciones como pararse en la entrada de la habitación de otros o ingresar sin mascarillas al baño de los pasillos, lo que ha desatado un pedido estudiantil que criticó lo que llama “condiciones de vida estrictas e inhumanas”.

“Empiezas a sentirte asfixiado, como que temo salir de mi habitación”, dijo el estudiante de primer año Patrick Welsh en una entrevista en el campus.

En momentos en que las restricciones son relajadas en gran parte de Estados Unidos, las universidades y colegios han dado nuevos pasos para monitorear la vida en los campus ante una propagación del virus entre los estudiantes, que forman parte de los últimos adultos en tener acceso a las vacunas. Directivos de las escuelas señalan que han tenido que actuar con urgencia para evitar un fin adelantado del semestre o enviar a los estudiantes infectados a sus casas y aumentar el riesgo de contagio.

En semanas recientes, la Universidad de Michigan penalizó a cientos de estudiantes por no someterse a pruebas obligatorias del virus, desactivando sus tarjetas de acceso a los edificios no residenciales. Y la Universidad de Cornell anunció que los estudiantes perderían su acceso al wifi en su campus, materiales de clases e instalaciones por no acudir a los centros de pruebas. La Universidad de Chicago cerró los edificios residenciales por siete días y pasó las clases a internet luego de detectar más de 50 contagios en cuestión de días.

Las medidas se producen cuando las autoridades escolares ponderan si son factibles las ceremonias de graduación, la manera de vacunar a los estudiantes y si hacen de las vacunas un requisito. La llegada de las temperaturas cálidas y al relajamiento de las restricciones fuera de las instalaciones universitarias representan un reto adicional.

Además, la licencia digital permite que las personas actualicen su información remotamente sin necesidad de acudir al Departamento de Vehículos Automotores (DMV) o esperar el arribo de una licencia nueva al buzón, dijo Lee Howell, gerente de la American Automobile Association.

Aunque la mayoría de los estados con esos programas recomiendan que los usuarios sigan portando sus licencias de conducción físicas como respaldo, algunos expertos dicen que la pandemia de coronavirus aceleró en por lo menos una década el proceso de adopción de los métodos de identificación sin contacto físico.

“La mayoría de las personas quiere algún tipo de prueba física de su identidad, pero no sé cuánto durará eso”, dijo Pam Dixon, directora ejecutiva del World Privacy Forum. “Yo me imagino que, en algún punto, quizás en una generación, quizás en menos, las personas van a aceptar un sistema totalmente digital”.

En la mayoría de los estados, los datos de las personas serán almacenados en sus celulares y con el DMV. Las personas podrán abrir una app de identificación solamente con un código o usando las capacidades de reconocimiento del celular, como las de huellas dactilares o rostro.

Los líderes de la industria dicen que las salvaguardas impedirán que la información de alguien sea robada, pero algunos críticos argumentan que tener tanta información en un celular es demasiado riesgoso.

“Cuando tienes algo físico en la mano, nadie puede hackearlo a menos que lo pierdas”, dijo Sheila Dunn Joneleit, portavoz de la National Motorists Association (Asociación Nacional de Automovilistas).

Joneleit apuntó que los nuevos sistemas no son accesibles para todos porque no todo el mundo puede tener un celular con capacidad de manejar apps o acceso a internet. Dijo que eso pudiera producir disparidades tarde o temprano, porque algunos estados requieren que las personas muestren sus licencias de conducción para votar.

Agregó que tampoco cree que las personas deberían estar mostrando sus celulares a la policía, pues eso viola potencialmente la enmienda constitucional que protege contra pesquisas y aprehensiones arbitrarias.

Los funcionarios estatales y líderes de la industria dicen que dejar a un lado las tarjetas físicas de identificación, que pudieran ser fraudulentas, podría hacer más fácil verificar la identidad de una persona.

“La mayoría de las formas en que las personas verifican hoy tu identidad es por una inspección visual del documento de identidad”, dijo Matt Thompson, vicepresidente de IDEMIA, una compañía tecnológica que trabaja en las apps de identificación digital de varios estados. “Al pasar a una identificación criptográfica, es mucho más fácil verificar la autenticidad de un documento por medios digitales”.

IDEMIA ha lanzado apps de identificación en tres estados este año y espera lanzar otras siete antes del fin de 2021, dijo Angie Hamblen, gerente de marketing para la compañía.

La app de identificación en Oklahoma fue lanzada en 2019, pero relanzada en enero con IDEMIA, así que posee nuevas funciones, incluso la capacidad de preinscribirse para los estándares federales de seguridad de REAL ID. Delaware y Arizona lanzaron sus apps en marzo.

En Utah, más de 100 personas tienen una versión piloto de la identificación digital del estado y se espera que el número crezca a 10.000 para el final del año. Se espera que el lanzamiento extendido comience a inicios de 2022, dijo Chris Caras, director de la División de Licencias de Conducción de Utah. Esa app es producida por otra compañía, GET Group North America.

Caras dijo que el estado sigue las directrices de la industria para tarjetas digitales de identificación que fueron dadas a conocer el año pasado porque Utah quería asegurarse de que la gente puede usar sus credenciales digitales en cualquier parte del país.

“Nuestro objetivo es que en cualquier lugar en el que actualmente usas tu tarjeta física, puedas usar sus credenciales digitales”, dio Caras.

Colorado y Luisiana fueron dos de los primeros estados en crear apps de identificación, pero esas no siguen los nuevos estándares federales y no son aceptadas en otros estados. La de Luisiana fue lanzada en 2018.

Colorado, junto con Idaho, Maryland, Wyoming y Washington, D.C., recibieron un subsidio para probar licencias digitales de conducción en 2016. El gobernador de Colorado Jared Polius emitió una orden ejecutiva en 2019 autorizando a negocios y agencias estatales para que acepten la identificación digital. La Patrulla de Caminos de Colorado comenzó a aceptarlas en noviembre pasado.