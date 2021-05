El último guacamayo salvaje de Río está solo y busca el amor

David Biller | AP

Sao Paulo, Brasil

Algunos han afirmado que está permitiéndose un romance prohibido. Lo más probable es que la soledad la obligue a buscar compañía en el zoológico de Río de Janeiro.

De cualquier manera, se cree que una guacamaya azul y amarilla que los cuidadores del zoológico llamaron Juliet es la única ave salvaje de su tipo que queda en la ciudad brasileña donde las aves una vez volaron por todas partes.

Casi todas las mañanas durante las últimas dos décadas, ha aparecido Juliet. Ella se abalanza sobre el recinto del zoológico donde se guardan los guacamayos y, a través de su cerca, se involucra en un comportamiento de acicalamiento que parece un beso conyugal. A veces, simplemente se sienta, disfrutando de la presencia de los demás. Ella es más tranquila, ¿más tímida? más tímido? - que sus amigos que chillaban.

Los guacamayos azules y amarillos viven hasta los 35 años y Juliet, que no es una gallina de primavera, debería haber encontrado una pareja para toda la vida hace años, según Neiva Guedes, presidenta del Hyacinth Macaw Institute, un grupo ambientalista. Pero Juliet no se ha emparejado, no ha construido un nido ni ha tenido polluelos, por lo que a lo sumo "todavía está saliendo".

“Son pájaros sociales, y eso significa que no les gusta vivir solos, ya sea en la naturaleza o en cautiverio. Necesitan compañía ”, dijo Guedes, quien también coordina un proyecto de investigación de guacamayos en entornos urbanos. Juliet “muy probablemente se sienta sola, y por eso acude al recinto para comunicarse e interactuar”.

Aparte de Julieta, el último avistamiento de un guacamayo azul y amarillo volando libre en Río fue en 1818 por un naturalista austríaco, según Marcelo Rheingantz, biólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y no existen otros tipos de guacamayos en la ciudad. Los tortolitos que aparecen en la película de 2011 "Río" son guacamayos de Spix, que son nativos de una región diferente de Brasil y posiblemente extintos en la naturaleza.

Ser bullicioso con un plumaje brillante ayuda a los guacamayos a encontrarse en un bosque denso, pero también los convierte en objetivos más fáciles para los cazadores y traficantes de animales. A menudo se ven en otros estados brasileños y en todo el Amazonas, y se sospecha que Juliet escapó del cautiverio.

Los biólogos de BioParque no están seguros de si las caricias de Julieta se limitan a un Romeo enjaulado, o algunos de ellos. Ni siquiera están seguros de que Juliet sea mujer; El género de los guacamayos es casi imposible de determinar a simple vista y requiere pruebas genéticas de plumas o sangre, o un examen de las gónadas.

Cualquiera sería una interferencia meramente para satisfacer la curiosidad humana sin un fin científico, dijo la bióloga Angelita Capobianco dentro del recinto. Tampoco considerarían confinar a Juliet, que a menudo vuela por encima de su cabeza y parece bien alimentada.

“No queremos proyectar sentimientos humanos. Miro al animal y veo a un animal a gusto ”, dijo Capobianco, y señaló que Juliet nunca ha mostrado un comportamiento que indique perturbación, como picotear insistentemente en la cerca.

“¿Quién soy yo para decidir que solo debería quedarse aquí? No lo haré. Viene y se va, y sus plumas son hermosas ".

Después de más de un año de cuarentena COVID-19 y prohibiciones de viaje, el atractivo de la itinerancia sin restricciones es evidente para la humanidad. Los guacamayos están acostumbrados a volar grandes distancias de más de 30 kilómetros (20 millas) por día, dijo Guedes.

El año pasado, BioParque les dio más espacio a sus guacamayos: un aviario de 1,000 metros cuadrados (10,700 pies cuadrados) donde vuelan junto a loros verdes y periquitos dorados para componer un remolino aéreo en tecnicolor. Es una actualización masiva de los recintos anteriores que tenían aproximadamente 100 pies cuadrados. BioParque reabrió al público en marzo, después de la privatización del dilapidado zoológico de Río y casi 17 meses de renovaciones.

BioParque tiene como objetivo presentar especies asociadas con programas de investigación en universidades e institutos. Una de esas iniciativas es Refauna, que reintroduce especies en áreas protegidas con miras a la reconstrucción de ecosistemas, y está participando con BioParque para comenzar a criar guacamayos azules y amarillos.

El plan es que los padres críen unos 20 polluelos que recibirán capacitación sobre las fuentes de alimento del bosque, el peligro de los depredadores y cómo evitar las líneas eléctricas. Luego, los jóvenes serán liberados en el inmenso Parque Nacional del Bosque de Tijuca de Río, donde Juliet ha sido vista y se cree que duerme todas las noches.

“Su papel podría ser importante en términos de ecosistema y reforestación. Es un animal grande con un pico grande que puede romper las semillas más grandes, y no todas las aves pueden hacerlo ”, dijo Rheingantz, el biólogo de la universidad, quien también es el coordinador técnico de Refauna. “La idea es que empiece a dispersar esas semillas, complementando a los animales del bosque que no pueden”.

Después de algunos retrasos inducidos por la pandemia, el proyecto se ha reiniciado lentamente y Rheingantz espera liberar guacamayos azules y amarillos en el parque Tijuca hacia fines de 2022.

Después de dos décadas de relativa soledad, Juliet tendrá la oportunidad de volar con amigos. Neves dijo que Juliet podría enseñarles a navegar por el bosque, o incluso a encontrar un amor propio.