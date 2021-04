400 empresas apoyan Ley de Igualdad para los LGBTQ

DEE-ANN DURBIN | AP

Más de 400 empresas —entre ellas Tesla, Pfizer, Delta Air Lines y Amazon— dan su apoyo a un proyecto de ley que protege los derechos civiles de los LGBTQ y que está en discusión en el Congreso de Estados Unidos.

The Human Rights Campaign, una organización promotora de los derechos LGBTQ, dijo que su Coalición Empresaria por la Ley de Igualdad tiene ya 416 miembros, entre los cuales se encuentran algunas de las empresas más grandes del país como Apple, PepsiCo, General Motors, CVS, Facebook, Marriott, Capital One, Starbucks y Home Depot.

“Es hora de extender la protección de los derechos civiles a individuos LGBT+ en todo el país, sobre bases claras, coherentes y exhaustivas”, dijo Carla Grant Pickens, jefa de diversidad e inclusión de IBM, en un comunicado distribuido por la Campaña por los Derechos Humanos.

La Ley de Igualdad enmendaría la ley de derechos civiles vigente para incluir explícitamente la orientación sexual y la identificación de género como características protegidas. Esas protecciones se extenderían al empleo, la vivienda, los préstamos, la educación y otros ámbitos.

La cámara baja aprobó el proyecto en febrero con los votos de todos los demócratas y solo tres republicanos. Su suerte en el Senado es mucho más incierta.

Entre los adversarios de la ley se encuentra la Conferencia de Obispos Católicos, porque dice que obligaría a instalaciones de la iglesia a admitir eventos contrarios a sus creencias.

Los respaldos empresarios al proyecto se han duplicado con creces desde que la cámara lo aprobó en 2019, dijo The Human Rights Campaign.

“Vemos que crece el apoyo de los jefes empresarios porque comprenden que la Ley de Igualdad es buena para sus empleados, es buena para sus negocios y es buena para nuestro país”, dijo el presidente de la campaña, Alphonso David, en un comunicado.